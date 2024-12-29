不只是一個人待在房間　「真正的獨處」是任何時候都能與自己好好相處

文／人物誌

在你的世界裡，對於「獨處」的感受是什麼？是自由、平靜、美好還是孤單、寂寞、悲傷？

也許是天性使然，抑或文化影響，人終其一生都在找尋歸屬感，卻忘了人生中很多時候，我們都要一個人，也只能一個人。這也是為什麼我們要學會獨處的原因，它可以說是一項技能，一個讓你有勇氣面對世界的能力。

▲《影后》劇照。（圖／bornforthespotlight FB，下同）

「獨處，不只是待在房間，更重要的是與自己相處。」



雖然人是群居動物，但人生中有很多時候，是需要自己一個人前行的。年紀越長，越是能體會到這種時刻，若你是個能享受孤獨的人，那是多麼地無畏無懼啊。茫茫人海中，不感到孤單、不覺得恐慌，這是多數人都難以做到的事。

而獨處不只是一個人待在房間裡，在人群中一個人做著自己的事，也是一種獨處。更準確地說，無論形式如何，最重要的是能好好與自己相處。哪怕是無所事事，只要能享受那個時刻，都是獨處最好的時光。

「有獨處的能力，才有面對世界的勇氣」



獨處所帶來的影響，不僅是夜深時梳理情緒，更是面對世界的最佳王牌。能一個人，就能不遷就他人。以旅行來說，有勇氣獨自遠行的人，便能隨心所欲的安排想去的旅程，不用把他人的喜好列入考慮，只需專注於自己。

這樣的狀態，放到任何關係或任何時候，應該都是最好的樣子。一個人的時候，不會急於尋求陪伴，而是感受那一刻的平靜與安穩，將焦點轉移到自己身上，不渴求任何人的目光，在自己的世界裡，享受自我的美好時光。

學著享受獨處，不是要把自己變成孤僻的人，而是讓自己成為可以一個人生活，也能跟群體同樂的人。

延伸閱讀

「真心愛自己，才能對人生感到滿足。」《給我 40 歲的女兒》：接納原本的自己，持續嘗試讓人生更加有趣

說服他人的同時，其實也是在說服自己！逃避前，先釐清問題的癥結點

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。