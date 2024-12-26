(G)I-DLE宋雨琦成為adidas女孩代言再加一！「高甜私服」同款單品曝光

記者鮑璿安／台北報導

大勢韓團(G)I-DLE成員宋雨琦的代言再加一，adidas Originals宣佈她加入品牌大家庭，並公開了全新的形象照，正式升格adidas女孩，其實宋雨琦過去的私服穿搭中就出現過不少運動風單品，展現她甜美又個性的態度，實在好圈粉！





▲adidas Originals 宣佈宋雨琦加入adidas大家庭 。（圖／品牌提供）





▲宋雨琦高甜度私服 。（圖／品牌提供）

宋雨琦身穿CNY蛇年限定系列紅色衛衣登上形象照，她在IG貼文中提到，「很驕傲能成為愛迪達家族的一員」，未來也將以她獨特的魅力彰顯adidas Originals與新世代群體的緊密聯繫。早在確定雙方合作之前，她的私服穿搭就洋溢著濃濃的休閒運動風，宋雨琦穿著黑白基礎款的拉鏈外套，營造出率性態度，配件則有軟萌的毛帽單品，打造出多層次質感，並且兼具保暖功能，穿搭新手也能輕鬆模仿。

▲宋雨琦拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人。（圖／品牌提供）



同時，Tory Burch包袋及鞋履系列代言人宋雨琦這次演繹了迷你MARSHMALLOW抓皺包款，以90年代復古造型搭配浮雕雙T Logo為搶眼裝飾。另也背上KIRA菱格紋縫線單肩包，亮麗的銀色光澤感包身很有Y2K的女團風格，配合宋雨琦的鏡頭表現力，和品牌風格不謀而合。





▲迷你MARSHMALLOW抓皺包款。（圖／品牌提供）





▲KIRA菱格紋縫線單肩包。（圖／品牌提供）

