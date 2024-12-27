無印良品2024年熱銷排行榜公開　洗面乳年銷9萬條打敗化妝水

▲無印良品公布2024年熱銷產品榜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入2025年，日系居家品牌無印良品，今（12／27）對外公布台灣市場2024全年熱銷商品，依產品類別不同共產生6項冠軍，今年出國熱潮，讓行李箱銷量超過數年冠軍撥水加工有機棉舒適休閒鞋，美妝類則由洗面乳首度超車連年熱銷的敏感性化妝水。即起也推出年末優惠，12／28至明年1／5期間，單筆消費滿1,000元現抵100元，以此類推。

服飾配件類冠軍 四輪硬殼止滑拉桿箱，售價3,900元至8,500元

共有20L、36L、75L與105L四種尺寸，方便依據出遊天數與人數挑選適合的款式，使用強度高且材質輕的聚碳酸酯，搭配雙輪式實心構造的輪子，讓行走時更加安靜順暢，重點是有大獲好評的按壓式止滑鎖功能，在同級產品中脫穎而出，全系列銷售超過2萬個。

此品項第二名至第五名產品分別為撥水加工舒適休閒鞋，售價890元、女輕量羽絨抗靜電內裏無領背心，售價1,190元、男棉混涼感寬版短袖T恤，售價690元、男女棉混天竺圓領短袖T恤，售價199元。

生活雜貨類冠軍 柔軟多用途靠枕，售價699元

採用觸感蓬鬆的內裏鋪棉，表面布料具伸縮性，觸感棉柔舒適，可直立亦可橫放，可貼合身型曲線，找到最適合自己的放鬆姿勢。年度銷售量突破8萬個，成為生活雜貨類的銷售冠軍。

此品項第二名與第五名產品分別為擺頭型空氣循環風扇，售價2,590元、懶骨頭沙發，售價3,900元至5,490元、攜帶式透明水壺，550ml售價350元、充電式輕巧型隨身風扇，售價349元。

文具與事務用品類冠軍 透明管自動筆(0.5mm)，售價30元

簡約富有質感的設計成為文青最愛，筆軸使用堅固耐用的聚碳酸酯材質，可清楚看見筆芯長度。2024年熱銷近20萬隻。

此品項第二名與第五名產品分別為船型黑色尼龍網眼筆袋，售價139元、標準型25公分聚丙烯檔案盒，售價469元、壓克力展示盒，售價799元、2層可堆疊壓克力抽屜盒，售價469元。

美妝保養與香氛類冠軍 木質空間芬香油，180ml售價599元

瓶身設計上採深褐色的磨砂霧面玻璃瓶，可低調融入各式居家空間，全系列年度銷量4萬瓶。今年最熱銷的款式包括尤加利和日本扁柏等，是能夠調和出溫暖香氣的空間芬香油。

此品項第二名與第五名產品分別為超音波芬香噴霧器，售價1,790元、溫和去角質洗面乳，200g售價149元，年銷9萬條，首度超越化妝水、保濕型敏感肌化妝水也拿下銷量第5名，年銷4萬瓶，400ml售價329元。

進口零食點心類冠軍 懷舊棉花糖，售價59元

使用棕色粗糖製作，無添加任何香料，不花俏的展現純粹的焦糖香味。2024年銷量近20萬包，成為零食點心類的銷售冠軍。

此品項第二名與第五名產品分別為煎焙過的花生裹上入口即化的可可的「可可花生」，售價99元、柚子&金桔喉糖，售價49元、可可麥片，售價89元、即食迷你拉麵雞汁風味，售價39元。

良品市場銷售類冠軍 國產豆奶系列，售價35元

採用100%國產大豆製作，經產銷履歷驗證，非基因改造，通過SGS農藥零殘留檢測，不添加防腐劑，口味包含無糖、微糖、紅豆、烤地瓜，補充植物性蛋白質，今年以國產紅豆豆奶的銷量最為亮眼，賣出近3萬罐。

此品項第二名與第五名產品分別為坪林茶系列，售價89元至499元、高雄蜂蜜檸檬系列，售價132元至139元、豆渣米酥餅系列，售價69元、部落桃酒系列，售價239元至399元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。