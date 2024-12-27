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特力屋推「局部裝修」一條龍服務　年前換新滿3千元現折300

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▲特力屋推居家「局部換新一條龍」服務。（圖／業者提供）

▲特力屋推居家「局部換新」一條龍服務。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年將至，特力屋推出多項局部裝修與商品汰舊換新方案，主打客廳、廚房及衛浴空間的整修升級，並同步推出多重促銷活動，滿足消費者除舊佈新需求。即起至明年1／13，消費滿3,000元即可現折300元優惠，特定商品還加贈電子折價券，讓年末居家裝修更輕鬆實惠。

針對居家裝修，特力屋建議以客廳、廚房及衛浴空間為優先升級區域。客廳可透過系統家具重新規劃收納，提高空間利用率，同時展示生活風格；廚房裝修則聚焦於廚具升級，例如選用內建五金櫃體的設計，實現高效的烹飪與整理體驗；衛浴空間則推薦乾濕分離設計，並搭配省水龍頭及標章馬桶，提升舒適度與節能效益。

特力屋主打提供一站式裝修服務，包括免費丈量與專人規劃，消費者還可在門市展示間實地挑選板材、五金及風格範例，確保裝修成果符合預期，從12／27至明年1／13期間，於居家裝修中心消費滿3,000元現折300元，適用於燈具、衛浴設備、收納層架及電動工具等商品。

▲特力屋推居家「局部換新一條龍」服務。（圖／業者提供）

若不想費精神裝修，但卻想有居家新氣象，特力屋也建議以「天、地、壁」三大元素進行局部換新。像是可選用 LED 調光調色設計的燈具，根據情境調整光線營造不同氛圍；地板也可透過不同材質，呈現溫暖鄉村風或簡約北歐風，或是粉刷牆面、更換窗簾等展現多樣空間。

即起至明年1／13期間，特力屋推出APP免費領取總值1,688元的大禮包，包含實體店與線上店的多張折價券。指定期間內家電商品，消費滿額還可享加碼回饋，如購買櫻花熱水器即可現折2,000元，部分商品加碼再折。

▲無印良品高雄岡山店宣佈開幕日。（圖／業者提供）

▲無印良品公布2024年熱銷產品榜。（圖／業者提供）

即將邁入2025年，日系居家品牌無印良品，今（12／27）對外公布台灣市場2024全年熱銷商品，依產品類別不同共產生6項冠軍，今年出國熱潮，讓行李箱銷量超過數年冠軍撥水加工有機棉舒適休閒鞋。即起也推出年末優惠，12／28至明年1／5期間，單筆消費滿1,000元現抵100元，以此類推。

▲無印良品公布2024年熱銷單品排行榜。（圖／品牌提供）

六項冠軍熱香單品分別為四輪硬殼止滑拉桿箱，售價3,900元至8,500元、柔軟多用途靠枕，售價699元、透明管自動筆(0.5mm)，售價30元、木質空間芬香油，180ml售價599元、懷舊棉花糖，售價59元與國產豆奶系列，售價35元。

▲無印良品公布2024年熱銷單品排行榜。（圖／品牌提供）▲無印良品公布2024年熱銷單品排行榜。（圖／品牌提供）

▲無印良品公布2024年熱銷單品排行榜。（圖／品牌提供）

關鍵字：

裝修, 特力屋, 新年特惠, 居家裝修, 客廳裝修

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