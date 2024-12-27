秋冬小V臉緊提神器！獨家配方、最新抗老科研直接逆齡最前線

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬會明顯感到肌膚變乾，因此不少人會選擇抗老類型的單品，滋潤度會明顯有感提升，以下就分享多款厲害的抗老單品，一用立刻就受到感受到澎潤，完全不會乾燥。

＃伊麗莎白雅頓 PREVAGE艾地苯3合1高效煥顏抗老精華，30ml、售價3,900元

雅頓旗下的艾地苯系列一直是品牌獨有的抗老成分，對於肌膚逆齡養護提供高效的能量，這次再度推出抗老精華，針對糖老化的狀況進行養護對策，特別是初老的30代到40代，及早進行防護滋養，以艾地苯主成分搭配六胜肽、四胜肽、三胜肽，可以有效撫紋拉提，達到全方位的緊緻澎彈。

＃東森自然美 白藜蘆醇活顏菁萃乳液，售價5,380元

東森自然美推出的白藜蘆醇活顏菁萃乳液在最近榮獲美妝評鑑的抗老大賞最佳乳液獎，運用核心配方波爾多葡萄藤的葡萄瓊漿菁萃，還有最熱門的成分NMN、外泌體，讓肌膚擁有彈性以及改善暗沉、乾燥的問題，持續維持青春肌齡，打造最零死角完美狀態。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻精雕霜，50ml、售價5,800元

資生堂在激抗痕系列一直是傾注抗老科技研究的精華，150年的研究配方可以說是品牌獨有專利，2024年再度針對輪廓線緊緻的部分，發表激抗痕亮采緊緻精雕霜，蘊含2倍珍稀緋紅花緊緻活萃搭配輪廓精雕科技，迅速可以做到臉部下顎線塑提，打造精緻小V臉。