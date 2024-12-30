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《愛說話的房間》「整理術」無論捨棄或持有　都是為了讓自己更幸福

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文／人物誌

如果有一天，可以聽到所擁有物品的心聲，你的反應會是怎樣呢？

閱讀《愛說話的房間》時，隨著整理師「未來」的一個又一個整理委託故事，彷彿也如她一般，聽見不同空間裡各種物品的情緒波動，生動的文字描繪，讓人宛若誤入怪獸城堡的貝兒，在物品們此起彼落的說話聲中，感到又驚又喜。

以全球收納女王近藤麻理惠整理過的上千間房屋的真實故事為軸心，再透過暢銷作家川村元氣的妙筆生花所羅織的七篇暖心整理療癒短篇，帶著我們回望人生的不同階段，而在那些與各式物品的回憶，一步一步解開鬱於心中許久的結。

▲透過整理，那些被遺忘的事物會以出乎意料的方式回到我們身邊。（圖／免費圖庫pexels，下同）

「整理並不是捨棄過去。即使捨去物品，人生中的體驗和自我也不會消失。」

「我希望能慢慢進行人生最後階段的整理。」在〈說故事的相簿〉中，千代奶奶想在臨死之際來一場終極的人生整理，而當整理來到尾聲，也是千代奶奶最想整理的照片時，她邀請了自己的兒女一同來參與，但他們不是以「像是丟掉那段回憶」為由來推脫，就是想直接請數位化專門業者來處理。

兄妹倆的不願，在千代奶奶的懇求下，還是化為無奈地接受。邊整理、邊回憶的過程中，兄妹倆漸漸想起母親對自己的愛，這也告訴了我們「如同我們會遺忘物品與回一樣，即使是親子也會不小心忘了那份愛」，而透過整理，那些被遺忘的事物便會以出乎意料的方式回到我們身邊。

「再重要的東西只要放在紙箱裡，久而久之也會變成垃圾。」

一直以來，我都無法輕易丟棄物品，總是想著「這個什麼時候可能會用到」、「那個將來也許會用到」，太多的可能與也許，慢慢地將房間的各處囤積各式各樣的物品，而大多是放於紙箱，隨著時間流逝，也淡忘了那裡面到底裝了什麼東西。

「對身邊的物品視而不見等同拋棄自己的人生。」而「整理」便是要我們停止拖延人生，只有好好面對這些東西，重新篩選出重要的物品，才能讓自己與它們的關係充滿生機。在幾個月前開始實施的整理之旅，在過程中，我也深深地體會到愈是整理，愈能感受到心變得更加寬鬆。

▲《愛說話的房間》一書。（圖／ichirochen）

「謝謝你這段時間的照顧。」《愛說話的房間》是一本能輕鬆閱讀的小書，結合整理術的七篇暖心小故事，不僅讓人能反思自身與物品的情感連結，也使我們能更了解自己。

延伸閱讀

「結束的同時，既有句點也有圓滿」《人生最難整理術》：自己與自己的對峙，淚光閃閃揮手告別青春

斷捨離意思是什麼？感情、物品和回憶，一篇看懂斷捨離意思

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 愛說話的房間, 閱讀, 整理術, 近藤麻理惠

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