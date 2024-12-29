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星變美／陳庭妮吻戲「太有禮貌」保養做滿！弄巧成拙反被導演唸

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陳庭妮,迪奧,dior,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG）

記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG

演員陳庭妮近年在電影表現出精湛演技，多次入圍金馬獎，去年轉換身份變成妻子，事業更加忙碌，27日難得與先生胡宇威合體出席迪奧隱誘粉漾潤唇膏上市活動，她也難得分享自己的愛用唇色，表示自己膚色比較健康，以前就喜歡橘色調的唇彩，現在終於有偏暖的橘色調，像是隱誘粉漾潤唇膏#061就是最愛，擦起來很襯膚色。

陳庭妮,迪奧,dior,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG）

不只是單擦暖橘色的唇膏，陳庭妮更笑說，因為常常會把潤唇膏弄丟，所以後來每一個包包都會放，有一次還帶了兩支出門，後來發現顏色疊擦也很好看，還有豆沙裸也是必備，是很日常、不容易出錯的款式，包包裡面可以都放一支隨時補擦。

陳庭妮,迪奧,dior,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG）

對於護唇陳庭妮也很有一套，她說，「我覺得內服很重要，喝水是非常重要的事情，喝飲料、喝茶都不算，會覺得皮膚、精神狀態還有嘴唇比較不會那麼乾，後續不管是上妝、上唇彩就會比較吃妝，再來定期保養也很重要，因為身體本來就有代謝週期，我在一個月裡面會抓兩天或是一天的時間，定期全身去角質，連頭都要好好保養，然後泡澡、敷面膜、厚塗護唇膏，我覺得那是女生給自己很重要的Me Time！」

陳庭妮,迪奧,dior,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG）

對於吻戲之前是否會加強保養？陳庭妮表示，剛開始拍吻戲的時候，是會很緊張的個性，從一個星期前就會倒數，前一天還會睡不著，「是不是要上一點護唇膏，才比較有禮貌」，結果弄巧成拙，親的時候就不小心沾到對方的臉，會反光，導演就喊卡，說「妮妮不要在那邊亂擦東西」，所以後來就是會讓自己不要想太多，當然有時候遇到比較辛苦的角色，嘴唇太滋潤也會不太適合，所以日常作好保養，好好鑽研角色劇本更重要。

陳庭妮,迪奧,dior,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG）

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＃佳麗寶 DEW玻尿酸彈潤Q唇霜，售價640元

佳麗寶。（圖／品牌提供）

宛如為雙唇打造的「希臘優格」，好似不加一滴水的超濃郁乳白色質地，塗抹在雙唇上感覺敷上面膜一樣的滋潤度，隔絕水分散失同時迅速補充營養能量，在白天可以薄擦、晚上厚敷多重使用方式，輕鬆潤澤出水感澎彈的零紋路嘴唇，淡雅的香氣更是讓人著迷關鍵。

＃雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏，售價990元

佳麗寶。（圖／品牌提供）

連IU都難以抗拒的QQ美唇，雅詩蘭黛全新水啵啵琉璃潤唇膏，總共推出5款不同的顏色，不僅可以當作日常使用增添好氣色，也可以當作護唇膏，裡面添加酪梨果油萃取與莓果精華，輕盈質地完全沒有負擔感，輕輕鬆鬆打造細緻飽滿的雙唇質感，粉紅色包裝更是超級可愛。

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佳麗寶。（圖／品牌提供）

乳木果向來象徵高度潤澤以及超強修護力，是很多保養都會使用的成分，這次曼秀雷敦也將其加入經典的護唇膏裡面，推出全新的品項，85%高含量的乳木果搭配胡桃籽油、橄欖果油，可以輕鬆賦予雙唇保濕感受，同時不添加色素與防腐劑，更是敏感人都適用。

關鍵字：

陳庭妮, 迪奧, 潤唇膏, 唇膏, 彩妝, 護唇膏

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