星變美／陳庭妮吻戲「太有禮貌」保養做滿！弄巧成拙反被導演唸

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供、chen_ting_ni IG

演員陳庭妮近年在電影表現出精湛演技，多次入圍金馬獎，去年轉換身份變成妻子，事業更加忙碌，27日難得與先生胡宇威合體出席迪奧隱誘粉漾潤唇膏上市活動，她也難得分享自己的愛用唇色，表示自己膚色比較健康，以前就喜歡橘色調的唇彩，現在終於有偏暖的橘色調，像是隱誘粉漾潤唇膏#061就是最愛，擦起來很襯膚色。

不只是單擦暖橘色的唇膏，陳庭妮更笑說，因為常常會把潤唇膏弄丟，所以後來每一個包包都會放，有一次還帶了兩支出門，後來發現顏色疊擦也很好看，還有豆沙裸也是必備，是很日常、不容易出錯的款式，包包裡面可以都放一支隨時補擦。

對於護唇陳庭妮也很有一套，她說，「我覺得內服很重要，喝水是非常重要的事情，喝飲料、喝茶都不算，會覺得皮膚、精神狀態還有嘴唇比較不會那麼乾，後續不管是上妝、上唇彩就會比較吃妝，再來定期保養也很重要，因為身體本來就有代謝週期，我在一個月裡面會抓兩天或是一天的時間，定期全身去角質，連頭都要好好保養，然後泡澡、敷面膜、厚塗護唇膏，我覺得那是女生給自己很重要的Me Time！」

對於吻戲之前是否會加強保養？陳庭妮表示，剛開始拍吻戲的時候，是會很緊張的個性，從一個星期前就會倒數，前一天還會睡不著，「是不是要上一點護唇膏，才比較有禮貌」，結果弄巧成拙，親的時候就不小心沾到對方的臉，會反光，導演就喊卡，說「妮妮不要在那邊亂擦東西」，所以後來就是會讓自己不要想太多，當然有時候遇到比較辛苦的角色，嘴唇太滋潤也會不太適合，所以日常作好保養，好好鑽研角色劇本更重要。

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