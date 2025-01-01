網推爆保暖不死白的「光腿神器」日本必掃貨　加碼4款短裙穿出大長腿

▲網推冬天必備顏色自然又無敵保暖的光腿神器。（圖／取自chocom__ IG、jornyan1028 IG）

圖文／CTWANT

雖然是冬天，但就是想要穿短褲短裙出門的女孩，一定都很需要一雙顏色自然又無敵保暖的「光腿神器」吧？

但偏偏現在市面上買的褲襪很容易有死白或過黃的「義肢感」>_<，幸好最近小編滑Threads發現有女生推薦一雙據說無敵好穿的光腿神器，還釣出其他脆友也紛紛同意自己也是只穿這一牌，原來這麼厲害的東東就是來自日本的「tutuanna」！根據第一位分享的脆友說，她推薦的是內裡有刷毛的160丹褲襪，分為膚色跟黑色兩色，不只顏色很自然貼近裸膚感，還不會有像淘寶貨有分層的困擾，價錢更是平易近人！只要日幣869，換算下來不到台幣200元就能入手，而且幾乎日本各大百貨公司都有分店，很方便買得到，難怪大家都說要去日本必掃貨！

而終於買到心心念念的光腿神器之後，當然就是要放膽穿上能讓妳大方露腿的短裙、短洋裝囉！小編為大家精選幾款能幫妳修飾腿型的迷你長度下身單品，讓妳不管天氣多冷，一樣可以美美現身靠長腿搶盡目光！

▲AVAM HOME低腰百褶迷你裙by ASPORT／4,380元。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim工裝短裙／4,290元。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO Marimekko小羊毛迷你裙／990元。（圖／品牌提供）

▲Hollister格紋百褶短裙／1,590元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 明天要結婚「主管突不准假」…新娘遭記曠職解僱 惡劣公司下場虧大了

▸ 韓健身教練把女生打到骨折入獄！ 他獄中暴瘦23公斤崩潰

▸ 原始連結