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熱搜「韓星同款眼鏡」　Jisoo無框眼鏡被問翻、韓彬黑框經典超耐看

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文／美人圈

不難發現2024年「眼鏡」成為時下潮男潮女們不可或缺的時尚配件，再加上GEEK CHIC「書呆子風」流行趨勢的帶動下，眼鏡直接成為造型加分亮點，就連大勢愛豆們都搶上身！本篇也精選出韓國愛豆「同款眼鏡」，素顏戴也時髦，根本氛圍感烘托神器。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲（左起）ROSÉ、太妍、薇娟。（圖／IG@roses_are_rosie、@taeyeon_ss、@noodle.zip）

韓星同款眼鏡推薦

1：(G)I-DLE 曹薇娟 - Gentle Monster X Jennie Barrette 02

(G)I-DLE曹薇娟「麵姐」配戴的這款銀框眼鏡便是先前很搶手的Gentle Monster與BLACKPINK Jennie限定聯名「Jentle Salon系列」，獨樹一格的橢圓圓形造型與銀色金屬鏡框無縫融合，鏡腿鑲嵌水鑽的設計讓人聯想到髮夾，玩味十足，就連Jennie本人出鏡率最高的也是這支。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Gentle Monster X Jennie - Barrette 02，NT$12,450。（圖／IG@noodle.zip、Gentle Monster）

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

2：BLACKPINK Jennie - Gentle Monster X Maison Margiela MM114 01

BLACKPINK Jennie日前IG曬出的穿搭照中就配戴黑框眼鏡搭配香奈兒毛帽展現休閒時髦風範！乍看之下很素雅的黑框眼鏡可是大有來頭，同樣來自韓星愛牌Gentle Monster與Maison Margiela聯名系列的MM114 01眼鏡，修飾臉型的方形設計與簡約黑色結合營造出現代感，筆直鏡腿飾有經典數字標誌以及獨特四針放射縫線，低調但又極具辨識度，難怪深得Jennie喜愛！

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Gentle Monster X Maison Margiela MM114 01，NT$11,700。（圖／IG@jennierubyjane、Gentle Monster）

3：BLACKPINK Jisoo - Chrome Hearts Vagasoreass Eyewear

私下是Chrome Hearts狂粉的BLACKPINK Jisoo就連素顏配戴的裝飾用平光眼鏡，也選擇來自品牌大熱的Vagasoreass！鏡框及銀飾都採用18K電鍍，復古防風罩設計除了造型之外，亦把高度數的超厚鏡片給隱藏，同時鏡片上以及鏡腳都注入十字架細節，個性又不會太過浮誇，男女配戴都很合適。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo是Chrome Hearts狂粉。（圖／IG@sooyaaa__、Chrome Hearts）

4：BLACKPINK Jisoo - Ray Ban RB6411D

Jisoo私服真的很常搭配眼鏡豐富造型，除了精品款式，經典的Ray Ban雷朋也不放過！這款RB6411D無框眼鏡被Jisoo欽點立刻賣翻，少了四邊鏡框瞬間減輕不少重量，輕盈舒適感讓它成為長時間配戴眼鏡者的最佳選擇。此外，較大的長方型鏡片一掃無框眼鏡過去帶來的老氣感，配上基本黑色呈現出精緻簡約的風格，職場或日常配戴都很有型。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo私服配戴Ray Ban RB6411D立刻賣翻。（圖／IG@sooyaaa__、Ray-Ban）

5：BLACKPINK Jisoo - Cartier SIGNATURE C DE CARTIER

Jisoo根本名符其實的眼鏡控，這款Cartier無框眼鏡也被她徹底帶火！亮眼的無框式設計配上側邊象徵Cartier字母的C字字母標誌銜接鏡框與鏡腳，銀色細節帶出未來感，簡約又知性，自然散發出書卷氣息。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Cartier SIGNATURE C DE CARTIER。（圖／IG@sooyaaa__、Cartier）

6：車銀優 - CARIN RUTH+C3透明眼鏡

韓國大熱眼鏡品牌少不了CARIN！車銀優同款RUTH+C3透明眼鏡雖為微粗框設計，視覺上卻不會有呆板的感覺，方圓框邊角可以巧妙修飾過高的顴骨，根本長型臉友好，似戴非戴的透明眼鏡存在感超強。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲CARIN RUTH+C3透明眼鏡，NT$7,280。（圖／CARIN）

7：NewJeans Minji - CARIN ROY S C1

韓國CARIN的好處就是台灣也有實體門市能直接試戴，完全不用擔心會買到不適合自己臉型的款式！但初次入手的朋友可以考慮NewJeans Minji帶貨的ROY S C1黑框眼鏡，它屬於不挑臉型的百搭款式。正面看是黑框，側面鏡腳以跳色方式呈現，跳脫呆板無趣感，為沉穩的黑框眼鏡注入了玩味氣息。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲CARIN ROY S C1，NT$6,480。（圖／CARIN）

8：ZEROBASEONE成韓彬 - BLUE ELEPHANT DILLAC 

BLUE ELEPHANT又被稱作「平價版GENTLE MONSTER」，是小資族的首選眼鏡品牌，且創立短短時間就快速成為韓國愛豆們私服最愛！ZEROBASEONE成韓彬上身的DILLAC黑框眼鏡就是品牌很經典的基本款，黑色粗框相當搶眼，明顯稜角的框型能中和臉型過於圓潤、平面的感覺，讓臉形看起來更有線條，圓臉可以閉眼入。

▲韓星眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲BLUE ELEPHANT DILLAC，約NT$3,209。（圖／IG@zb1official、BLUE ELEPHANT） 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓星, 眼鏡

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