不想再「窮活」！「5個方法」教你奔向財務自由

▲即便薪水有限，也要懂得學會理財。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

物價上漲、就是薪水不漲？覺得薪水越來越不耐花，雖然錢夠用，但卻嚮往著金錢自由？盤點以下5個實用方法，幫助你更好管理財務，讓你不被金錢綁手綁腳。

#制定預算並嚴格執行

制定預算是控制支出的第一步。預算應包括收入、固定開支（如房租、交通費）、變動開支（如餐飲、娛樂）以及儲蓄計劃。嚴格遵守預算，避免過度消費，這將有助於你更清楚地了解錢都花在了哪裡，並找到削減不必要開支的地方。

#增加收入來源

單一收入來源通常難以應對生活的各種開支，尤其是在經濟不穩定的時期。考慮副業或兼職，利用業餘時間創造額外收入，這些額外的收入可以用來儲蓄或投資，從而提高財務穩定性。

#建立急救基金

建立一個急救基金是擺脫財務困境的重要步驟。將每月收入的一部分存入一個應急基金，至少應達到3-6個月的生活費用。這筆錢將在突發情況下（如醫療緊急情況或失業）提供財務保障，避免進一步的債務。

#學習理財和投資

學習如何管理債務、儲蓄和投資，並了解不同的投資工具，如股票、債券、基金等。積極的投資策略可以幫助你的錢增值，而不是僅僅依賴儲蓄。

#減少債務負擔

高額債務是財務壓力的主要來源之一，應優先償還利率較高的債務，如信用卡債務。考慮協商降低利率或分期付款方案，以減少每月負擔。