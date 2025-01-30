99%的人都忽略！養髮必注意5大習慣　避免落髮、稀疏等問題

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

過年染燙換髮色，甚至燙新造型，很多人都會擔心髮絲乾燥、稀疏的問題，想要好好養護，不妨可以透過改變以下5個習慣，減少髮絲頭皮傷害。

1.不過度洗髮

每天或頻繁地使用強效洗髮精洗頭，會帶走頭皮上的天然油脂，導致頭皮過於乾燥，影響頭皮的保護屏障功能。這樣會使頭皮容易發炎，頭髮變得脆弱，增加落髮的風險。

2.不使用太熱的水洗頭

熱水會使頭皮的毛囊收縮，並同樣會帶走頭皮上的天然油脂，導致頭皮乾燥，持續用熱水洗頭會損傷毛囊，長期下來可能會影響頭髮的健康生長。

3.適當使用護髮產品

許多人使用含有大量化學成分或未經適當清洗的護髮產品，如髮蠟、髮膠等，這些產品會在頭皮上累積，阻塞毛囊，導致頭皮無法正常呼吸，容易導致毛囊炎，進而引起落髮。

4.不過度使用熱造型工具

頻繁使用吹風機、直髮夾或電捲棒等熱造型工具，會使頭髮和頭皮受到熱損傷，高溫不僅會破壞頭髮的結構，還會導致頭皮的水分流失，影響頭皮的健康，最終可能引發落髮。

5.不長時間佩戴緊束的髮型

長時間將頭髮緊緊綁起來（如馬尾、髮辮等）會對毛囊產生持續的牽引壓力，導致「牽引性脫髮」，這種壓力會損傷毛囊，造成不可逆的落髮，尤其是在前額和太陽穴部位。