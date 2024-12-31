台北101跨年光雕秀晚上10點先開演　台灣英雄接續登場

▲101大樓跨年夜晚上10點先上演「Team Taiwan Champion光雕秀」，此為點燈資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2024跨年夜即將登場，台北101除煙火表演之外，在晚間10點起，台北101也將先在大樓開演光雕秀，請來插畫藝術家Bernard Chang擔任創作，將台灣2024年表現出色與傳達毅力之風的運動家們，結合漫畫英雄呈現出台灣之力。

光雕秀將於今12／31跨年夜、晚間10點至11點播出，主題為「Team Taiwan Champion光雕秀」，插畫藝術家Bernard Chang曾參與漫威（Marvel Studios）及DC（DC Comics）多部知名作品，包括《X戰警》、《死侍》、《鋼鐵俠》、《超人》、《女超人》和《神力女超人》，同時也是《紐約時報》長期合作的暢銷插畫家。

在本次光雕秀中，Bernard Chang以擬真手繪動畫的形式，生動展現台灣運動英雄的風采，包括羽球金牌組合李洋與王齊麟、拳擊奧運金牌林郁婷、桌球名將莊智淵與林昀儒、羽球球后戴資穎、網球一姐謝淑薇，以及棒球場上的不屈鬥士陳傑憲，經由插畫的獨特筆觸，轉化為一幅幅動人的動畫場景。