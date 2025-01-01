2025年3個經典展覽　田中達也特展3度來台、一窺吉卜力工作室誕生的祕密

文／人物誌

2024年已至尾聲，而2025年的腳步也迫不及待地走來。在這年末之際，許多展覽也蓄勢待發、一個一個開展，百花齊放般的邀請人們去欣賞它們故事中的美麗。本篇將整理3個展覽，讓我們一睹它們爭奇鬥豔的璀璨風采。

1. 田中達也特展：大師眼中的微型組合

▲風靡全球的「田中達也微型展」三度來台。（圖／中正紀念堂官網）

風靡全球的「田中達也微型展」三度來台，此次將在中正紀念堂展出160組全新作品，其中有近50件立體模型，還有五座繪本場景的大型創作、五部影音動畫等帶來新鮮感的創意驚喜。

「看似習以為常的東西，將帶你前往另一個未知的世界。」以日常為靈感，打造七大主題：HOME（家）、FORM（形狀）、COLOR（顏色）、SCALE（比例）、MOTION（動態變化）、LIFE（生命力）、WORLD（世界觀）。天馬行空的想像把日常的平凡變得不平凡，透過田中老師的「MITATE MIND」（轉換視角），讓我們看見迷你世界的與眾不同哲學。

│藝起看展趣│

◎2025／1／10（五）至4／6（日）10：00－17：30

◎中正紀念堂1展廳（臺北市中正區中山南路21號）

2. 草間彌生的「軌跡」與「奇跡」



▲ 草間彌生的「軌跡」與「奇跡」。（圖／IG@pika.jun__）

以草間彌生與台灣的原點，特別重製的巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》揭開序幕，透過「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」、「Love Forever」四個子題，聚焦草間彌生1951年至2005年間的創作，精選70件作品來探索其跌宕豐厚的生命軌跡。

│藝起看展趣│

◎即日起至2025／5／4（日）10：00－18：00

◎國立臺北教育大學北師美術館（臺北市大安區和平東路二段134號）

3. Animage 雜誌和吉卜力展

▲Animage雜誌和吉卜力展。（圖／華山1914文創園區官網）

你是吉卜力或熱愛日本動畫的粉絲嗎？如果是，一定不能錯過「Animage 雜誌和吉卜力展」。此展覽不只大公開吉卜力工作室誕生的祕密，豐富的展覽內容和創作手稿，更是能一窺日本動畫的發展故事。

《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》等經典吉卜力動畫的雜誌封面將以拍照場景重現，粉絲們都能親自成為封面主角。此外，也會展出「娜烏西卡」腐海裝束、腐朽巨神兵造型，還有許多特展限定商品可收藏。

│藝起看展趣│

◎2025／1／8（三）至 4／6（日）10：00－18：00

◎華山1914文創園區東2C、D棟（臺北市中正區八德路一段1號）

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