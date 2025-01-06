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2025唇膏推薦！YSL唇釉、Jisoo同款DIOR潤唇膏再升級　開春就有好唇色

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

新的一年當然要用漂亮唇色來迎接！YSL、迪奧率先推出唇彩新品，讓雙唇美麗一整年。

YSL奢華印記鎖吻霧唇釉

在水光感的奢華印記鎖心光唇釉之後，YSL 2025年推出霧面款的「奢華印記鎖吻霧唇釉」搭配全新輕盈網膜科技與天然精萃保養成分登場，讓薄霧般誘人的唇色24小時持續保濕，一抹高級滑順柔霧，薄霧嘟唇彷彿印記12小時烙印在雙唇，散發極致挑逗人心的時尚氣息。

這次YSL以2024秋冬大秀上的透膚柔焦風格，衍生而出薄霧覆蓋般的暈染美唇。獨特的滋潤霜狀質地，觸唇即融，雙唇瞬間被薄霧覆蓋，搭配專屬唇刷從唇中向外即可輕鬆打造迷離柔幻的高級薄霧嘟唇。

同時還有三大特色：

1.70%保養精粹

70%保養配方中包括神經醯胺，為唇部打造輕盈鎖水屏障，還有來自奧里卡花園的仙人掌果精粹，使唇釉質地如奶霜般絲滑舒適不乾燥。

2.柔霧輕盈持色12小時

輕薄網膜科技包覆高濃度顯色粒子，形成如薄霧般超薄唇膜，輕盈持色12小時。一抹將薄霧唇釉彷彿透膚襯衫般幻化為唇上的誘人色彩。

3.軟絨斜角刷頭，暈染無邊界

完美弧形結合細緻絨毛，精準控量，斜角完美貼合雙唇，輕柔暈染出原生感嘟唇。側腰心型簍空的唇膏管身設計，傳達YS L「以愛為名」的品牌精神。

YSL奢華印記鎖吻霧唇釉共7色，其中主打色為#216、#231。

全色系如下：

#201 緋紅誘惑：飽和欲滴緋紅超搶眼。

#202 心跳珊瑚：掉入奶霜裡的橘，暈染出元氣少女感。

▲YSL奢華印記鎖吻霧唇釉#216模特兒實擦。

#216 甜粉主宰：低飽和嫩粉甜茶色，擦起來溫柔時髦。

▲YSL奢華印記鎖吻霧唇釉#231模特兒實擦。

#231裸杏玫瑰：木質乾燥玫瑰色，四季都百搭的玫瑰裸感唇。

#232 微醺柔紫：簡約內斂老錢風的灰紫芋泥。

▲YSL彩妝大使DANIELLE擦上YSL奢華印記鎖吻霧唇釉#234莓好心動。

#234 莓好心動：搶眼草莓粉，一見傾心。

#236 魅惑誘紅：魅力氣場紅調。

▲人間YSL Danielle絕美演繹YSL奢華印記鎖吻霧唇釉主打色#216。

YSL彩妝大使Danielle也演繹色號#216甜粉主宰，低調展現誘人色澤。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏

迪奧癮誘粉漾潤唇膏自2009年上市以來，迅速成為全球熱銷的明星產品，可依唇部pH酸鹼值調校唇色，完美結合護唇與潤色的雙重效果，更創下「全球每3秒賣出一支」的驚人銷售佳績。

2025年，迪奧癮誘粉漾潤唇膏再升級，同樣承襲獨特「水漾潤色科技」可依唇部酸鹼值調節唇色，更首次加入「暖色基調」配方，並將色選一口氣擴充到15色與3個校色款。不論性別、膚色，皆能滿足所有潤唇需求，為雙唇帶來粉漾透光的自然色澤。

配方中高達97%為天然來源萃取，更蘊含歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油等養護潤澤成分，帶給雙唇48小時超長效保濕。外觀上也以粉色包裝搭配鑲嵌立體銀色DIOR LOGO，展現精品美妝質感。

冷色基調-粉漾色調：#001 PINK經典粉、#006 BERRY莓果紅（全台迪奧專櫃獨賣）、#007 RASPBERRY俏莓粉、#074 JELLY果凍紅

冷色基調－蜜糖色調：#004 CORAL珊瑚橘、#015 CHERRY櫻桃紅、#025 SEOUL SCARLET首爾紅（全台迪奧專櫃獨賣）、#031 STRAWBERRY草莓紅、#033 CORAL PINK珊瑚粉。

冷色基調－豆沙色調：#012 ROSEWOOD玫瑰木。

暖色基調－粉漾色調：#075 GUMMY蜜糖粉、#077 CANDY糖果粉。

暖色基調－蜜桃色調：#061 POPPY CORAL蜜桃橘、#076 TANGERINE橘子橙、#038 SOFT NUDE豆沙裸。

「DIOR線上旗艦店」獨家販售－校色色調：#000 UNIVERSAL CLEAR透明色、#063 PINK LILAC校色粉、#078 ICY BLUE校色藍（限量色）。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏主打色#001、#074、#077、#075、#061手部試色。

▲DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏#0075模特兒實擦。

▲DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏#0074模特兒實擦。

DIOR全球美妝大使Jisoo甜美演繹#001經典粉，宛如第二層肌膚般舒適貼合的極致感受。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 唇膏

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