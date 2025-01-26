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韓妞最新流行拍照姿勢「坐地仰頭」　雙下巴自動消失、臉部倒著看更美

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期有一招新的拍照姿勢在韓妞之間流行起來，這個Pose簡單好學，喜歡拍照的女孩們快筆記起來。

韓妞們之間總會一波波的流行起不同的拍照姿勢，最近編輯發現，許多韓妞、穿搭博主們開始「坐在地上」拍照，拍出來的照片十分俏皮可愛，同時還方便曬出精心搭配的鞋子、包包，增加畫面豐富度，不過像這樣「坐地仰頭」的拍照姿勢要怎麼嘗試？還有哪些優點？以下我們一起參考範例來學習！

韓妞拍照姿勢「坐地仰頭」怎麼做？

首先你要找一塊比較乾淨的地板或是矮小的階梯，並直接坐在地上！拍攝者手機拿在你的上方往後一些，接著你只需要向後仰看向鏡頭，一隻手或兩隻手自然的撐地，再擺出你自信的表情就完成啦！

優點1.顯瘦

坐地仰頭時，雙腿最好呈現彎曲，只要大腿懸空就能營造出比站著更顯瘦的效果，覺得哪裡怪怪的話，可以嘗試一隻腳前、一隻腳後的方式，便能擺出自然的Pose。（且這個角度也拍不到小肚子！）

優點2.自動消除雙下巴

拍照時常有雙下巴困擾的女孩們，必須嘗試這個拍照姿勢！因為頭只要往後仰時，雙下巴就會自動消失了，常常仰頭還能有助於消除雙下巴、緊緻下顎線。

優點3. 臉部倒著看更美

坐地仰頭拍出來的招牌範例，會是腿部在畫面上方、頭部在畫面下方，臉部則會上下顛倒，或許你會發現，倒著的你看起來更漂亮了！這是基於人們在把一張臉倒過來看時，辨識臉部細節的能力會大幅下降，即使臉上有哪裡不對勁，也很難去發現，這也稱為「柴契爾效應」。當然，戴著帽子時不方便整個仰頭，其實只要身體向後傾，以側邊斜上方的角度拍攝，畫面也非常時髦好看。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● Y2K拍照攻略！高角度、廣角，9種千禧世代最愛的拍照手法

● 《魷魚遊戲2》讓T.O.P戀愛的196號宋智友IG漲粉！私下的她是行走的帽子穿搭教科書

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 拍照, 拍照姿勢

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