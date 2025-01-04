盤點精品雪場時尚！Jennie香奈兒毛毛耳罩　周杰倫全套DIOR聯名裝備組

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

滑雪季來臨，想在雪場上展現時尚態度，本篇為大家盤點精品滑雪系列，一次看齊。

隨著滑雪高峰季節的到來，各大精品也陸續推出滑雪系列，從早先BLACKPINK成員Jennie搶先上身的香奈兒毛毛耳罩與紅色千鳥格紋包之外，「哥中之哥」周杰倫也在近期曬出身著全套Dior滑雪裝備系列的雪場時尚照，本篇為大家一次盤點精品品牌推出的滑雪系列！

精品滑雪系列：CHANEL

「人間香奈兒」Jennie在2024年11月初時前往日本旅遊，在個人IG分享了一系列旅遊穿搭照，照片中可以看到Jennie陸續換上棕色毛毛耳罩、白色毛帽以及紅色千鳥格紋肩背包，展現保暖又時髦的風格，更引起許多時髦精們的熱烈討論，而這幾樣搶眼的單品就是來自香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列的單品。

香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列2024年如期登場，結合高科技滑雪布料與品牌經典符碼，展現獨特的冬季魅力，全系列透過絲絨、麂皮與羊皮錯視效果打造七零年代休閒風格，更融入米色、酒紅與灰白等暖色調，增添時尚層次感。

▲棕色雙C LOGO耳罩滿NT$35,800、白色雙C LOGO毛帽，NT$28,200、紅色千鳥格紋肩背包，NT$166,500。

亮點單品包括可摺疊繫腰的防水小外套、斜紋軟呢羅紋飾邊羽絨外套與精緻縫線的牛仔褲，以及巴拉克拉瓦頭套、絨毛耳罩等，兼具實用與時尚，是準備前往雪場的朋友必收的可愛單品！

精品滑雪系列：DIOR

「哥中之哥」周杰倫日前在北海道旅遊，同時也分享了自己穿上全套滑雪服的雪場時尚造型，身為標準裝備組的周杰倫，更是在配文俏皮的表示「As a global ambassador I still believe that looking good takes priority over technical skills, haha!（身為Dior全球品牌代言人，比起滑雪技術，穿得帥比較重要！）」

周杰倫身穿的全套滑雪服是來自早先Dior與一級方程式世界冠軍賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）出任男裝客座設計師的Lifestyle膠囊系列男裝，全系列以非洲文化為靈感，融入天然材質、鮮豔色彩和信仰元素，但單品重點放在滑雪等冬季運動上，展現相對又相融的系列設計風格。

▲DIOR AND LEWIS HAMILTON黑色科技纖維滑雪手套，NT$15,500、DIOR AND LEWIS HAMILTON白色混紡羊毛搭配藍色刺繡DIOR標誌毛帽，NT$25,000。

本次合作系列以運動休閒為靈感，結合舒適的寬鬆剪裁和實用機能，完美融合Dior的時尚美學、日本DESCENT的滑雪服技術，還有來自西非布吉納法索的傳統織工，呈現出一場跨文化的時尚對話。服裝設計選用Dior經典花呢布料，搭配非洲風情的編織細節，以及丹寧、針織衫和毛絨單品，既挺拔又帶有柔順垂墜感。部分單品使用有機或回收材質，將永續與風格兼顧，滑雪服更特別為寒冷氣候設計，實用又保暖。配件同樣別具亮點，從瑞典POC的高科技裝備到Dio工坊打造的毛帽、滑雪手套、雪地德比鞋等，每一件都兼具功能性與時尚感。

精品滑雪系列：LOUIS VUITTON

路易威登推出全新LV SKI系列，從貼身的打底衣、羊絨針織衫，到運動緊身褲或牛仔褲，再搭配剪羊毛及膝長靴，輕鬆展現保暖又時髦的冬季穿搭；尼龍材質的背心與羽絨服，更以品牌經典菱格紋細節增添質感，既保暖又耐看。

▲Keepall Bandoulière 45，NT$122,000。

系列配件也不容錯過，LV Snow系列手袋採用漸層銀色Monogram打造，營造出宛如霜覆的獨特效果、Coussin手袋的漸層色系更是時髦亮眼。Monogram Miroir手袋則以高光壓印技術重塑經典，結合復古與未來風格，吸睛又百搭。除此之外，系列還推出流線型滑雪鏡及多樣配件，讓冬季穿搭實用又時髦。

精品滑雪系列：BALENCIAGA

BALENCIAGA推出全新的Skiwear系列，從外套、內搭、鞋履到運動配件都採用了專業的技術與材料，確保造型與機能兼具，除此之外，最亮眼的是一款鑲嵌了24,000顆水晶且全球限量8件的手工水鑽滑雪板，每一塊都華麗又獨特。

▲Women's Ski Cropped Puffer in Black羽絨外套，NT$110,500、Women's Ski Crewneck白色內搭上衣，NT$51,000。

服裝系列包括派克大衣、短版羽絨外套、滑雪褲、修身連體衣等，都具備專業的保暖層和抗撕裂科技外殼，能有效抵抗雪場冷冽的天氣，其他款式如拉鍊上衣、毛毯式披肩和馬甲，表面覆蓋仿毛皮或仿薄絨，內裡則是溫暖的仿毛皮，而牛仔褲則經過防水處理，應對多變天氣，款式也適合冬季日常穿搭。

精品滑雪系列：BOSS

▲BOSS SKI白色滑雪外套，NT$48,400、BOSS SKI黑色毛帽，NT$4400。

BOSS也推出專為滑雪運動打造的SKI滑雪系列搭配品牌標誌性的黑、白、駝色調，包含男女裝滑雪夾克、滑雪褲以及連身滑雪裝，相較於日常穿搭，更加結合時尚度的專業的滑雪穿搭。滑雪服選搭適合面對雪地多變氣候狀態的科技面料與功能性，確保穿著舒適又保暖；而滑雪場之外也有連帽毛衣、機能性針織衫、長襪、毛帽、圍巾等可以選擇！

精品滑雪系列：MONCLER

Moncler秋冬推出Grenoble系列，打造高強度戶外運動的保暖、舒適和動態保護需求的高性能裝備，以燈芯絨、法蘭絨等材質打造的穿搭單品，在專業機與機能度上兼具，更在服裝上加入精緻的刺繡工藝或雪花絎縫圖案，全系列從雪板、頭盔、護目鏡到手套一應俱全。

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