盤點精品雪場時尚！Jennie香奈兒毛毛耳罩　周杰倫全套DIOR聯名裝備組

滑雪季來臨,想在雪場上展現時尚態度,本篇為大家盤點精品滑雪系列,一次看齊。

隨著滑雪高峰季節的到來,各大精品也陸續推出滑雪系列,從早先BLACKPINK成員Jennie搶先上身的香奈兒毛毛耳罩與紅色千鳥格紋包之外,「哥中之哥」周杰倫也在近期曬出身著全套Dior滑雪裝備系列的雪場時尚照,本篇為大家一次盤點精品品牌推出的滑雪系列!

精品滑雪系列:CHANEL

「人間香奈兒」Jennie在2024年11月初時前往日本旅遊,在個人IG分享了一系列旅遊穿搭照,照片中可以看到Jennie陸續換上棕色毛毛耳罩、白色毛帽以及紅色千鳥格紋肩背包,展現保暖又時髦的風格,更引起許多時髦精們的熱烈討論,而這幾樣搶眼的單品就是來自香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列的單品。

香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列2024年如期登場,結合高科技滑雪布料與品牌經典符碼,展現獨特的冬季魅力,全系列透過絲絨、麂皮與羊皮錯視效果打造七零年代休閒風格,更融入米色、酒紅與灰白等暖色調,增添時尚層次感。

▲棕色雙C LOGO耳罩滿NT$35,800、白色雙C LOGO毛帽,NT$28,200、紅色千鳥格紋肩背包,NT$166,500。

亮點單品包括可摺疊繫腰的防水小外套、斜紋軟呢羅紋飾邊羽絨外套與精緻縫線的牛仔褲,以及巴拉克拉瓦頭套、絨毛耳罩等,兼具實用與時尚,是準備前往雪場的朋友必收的可愛單品!

精品滑雪系列:DIOR

「哥中之哥」周杰倫日前在北海道旅遊,同時也分享了自己穿上全套滑雪服的雪場時尚造型,身為標準裝備組的周杰倫,更是在配文俏皮的表示「As a global ambassador I still believe that looking good takes priority over technical skills, haha!(身為Dior全球品牌代言人,比起滑雪技術,穿得帥比較重要!)」

周杰倫身穿的全套滑雪服是來自早先Dior與一級方程式世界冠軍賽車手路易斯漢米爾頓(Lewis Hamilton)出任男裝客座設計師的Lifestyle膠囊系列男裝,全系列以非洲文化為靈感,融入天然材質、鮮豔色彩和信仰元素,但單品重點放在滑雪等冬季運動上,展現相對又相融的系列設計風格。

▲DIOR AND LEWIS HAMILTON黑色科技纖維滑雪手套,NT$15,500、DIOR AND LEWIS HAMILTON白色混紡羊毛搭配藍色刺繡DIOR標誌毛帽,NT$25,000。

本次合作系列以運動休閒為靈感,結合舒適的寬鬆剪裁和實用機能,完美融合Dior的時尚美學、日本DESCENT的滑雪服技術,還有來自西非布吉納法索的傳統織工,呈現出一場跨文化的時尚對話。服裝設計選用Dior經典花呢布料,搭配非洲風情的編織細節,以及丹寧、針織衫和毛絨單品,既挺拔又帶有柔順垂墜感。部分單品使用有機或回收材質,將永續與風格兼顧,滑雪服更特別為寒冷氣候設計,實用又保暖。配件同樣別具亮點,從瑞典POC的高科技裝備到Dio工坊打造的毛帽、滑雪手套、雪地德比鞋等,每一件都兼具功能性與時尚感。

精品滑雪系列:LOUIS VUITTON

路易威登推出全新LV SKI系列,從貼身的打底衣、羊絨針織衫,到運動緊身褲或牛仔褲,再搭配剪羊毛及膝長靴,輕鬆展現保暖又時髦的冬季穿搭;尼龍材質的背心與羽絨服,更以品牌經典菱格紋細節增添質感,既保暖又耐看。

▲Keepall Bandoulière 45,NT$122,000。

系列配件也不容錯過,LV Snow系列手袋採用漸層銀色Monogram打造,營造出宛如霜覆的獨特效果、Coussin手袋的漸層色系更是時髦亮眼。Monogram Miroir手袋則以高光壓印技術重塑經典,結合復古與未來風格,吸睛又百搭。除此之外,系列還推出流線型滑雪鏡及多樣配件,讓冬季穿搭實用又時髦。

精品滑雪系列:BALENCIAGA

BALENCIAGA推出全新的Skiwear系列,從外套、內搭、鞋履到運動配件都採用了專業的技術與材料,確保造型與機能兼具,除此之外,最亮眼的是一款鑲嵌了24,000顆水晶且全球限量8件的手工水鑽滑雪板,每一塊都華麗又獨特。

▲Women's Ski Cropped Puffer in Black羽絨外套,NT$110,500、Women's Ski Crewneck白色內搭上衣,NT$51,000。

服裝系列包括派克大衣、短版羽絨外套、滑雪褲、修身連體衣等,都具備專業的保暖層和抗撕裂科技外殼,能有效抵抗雪場冷冽的天氣,其他款式如拉鍊上衣、毛毯式披肩和馬甲,表面覆蓋仿毛皮或仿薄絨,內裡則是溫暖的仿毛皮,而牛仔褲則經過防水處理,應對多變天氣,款式也適合冬季日常穿搭。

精品滑雪系列:BOSS

▲BOSS SKI白色滑雪外套,NT$48,400、BOSS SKI黑色毛帽,NT$4400。

BOSS也推出專為滑雪運動打造的SKI滑雪系列搭配品牌標誌性的黑、白、駝色調,包含男女裝滑雪夾克、滑雪褲以及連身滑雪裝,相較於日常穿搭,更加結合時尚度的專業的滑雪穿搭。滑雪服選搭適合面對雪地多變氣候狀態的科技面料與功能性,確保穿著舒適又保暖;而滑雪場之外也有連帽毛衣、機能性針織衫、長襪、毛帽、圍巾等可以選擇!

精品滑雪系列:MONCLER

Moncler秋冬推出Grenoble系列,打造高強度戶外運動的保暖、舒適和動態保護需求的高性能裝備,以燈芯絨、法蘭絨等材質打造的穿搭單品,在專業機與機能度上兼具,更在服裝上加入精緻的刺繡工藝或雪花絎縫圖案,全系列從雪板、頭盔、護目鏡到手套一應俱全。

