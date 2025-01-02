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林郁婷穿Chloé時髦小白鞋上場！全新Kick「拳擊芭蕾舞鞋」夢幻裸粉色必收

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記者鮑璿安／台北報導

Chloé自新任創意總監Chemena Kamali上任後，引領品牌重回波西米亞盛世，無論服飾、包款都充滿夢幻格調，而初春之際更帶來全新鞋款Chloé Kick ，運用芭蕾舞鞋結合拳擊鞋的個性輪廓，連巴黎奧運金牌拳后林郁婷也上腳，為大家示範力量與美感的融合。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲剛在巴黎奧運奪下拳擊金牌的林郁婷這次換上Chloé Kick白色低筒鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮與曾莞婷、許路兒以不同風格演繹鞋款 。（圖／品牌提供）

剛在巴黎奧運奪下拳擊金牌的林郁婷這次換上Chloé Kick白色低筒鞋，在拳擊場上散發自信光芒，演繹出率性態度。而《影后》演員陳庭妮與曾莞婷以及KOL許路兒也以不同風格演繹鞋款，分別疊搭簡單的襯衫、飄逸長洋裝，展現小白鞋的百搭樣貌。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Kick設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫 。（圖／品牌提供）

Chloé Kick設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫，共推出低筒和高筒兩種款式，鞋身選用皮革和再生材料拼接營造細節層次，形成異材質樣貌，色系也從裸色到簡潔白色，輕盈鞋款混合纖細的鞋底，在日常也相當容易進行搭配。

▲「Rockfish Weatherwear 夢幻英倫工作坊」 。（圖／品牌提供）
▲「Rockfish Weatherwear 夢幻英倫工作坊」 。（圖／品牌提供）

▲Rockfish推出與韓團KISS OF LIFE攜手打造的聯名鞋款 。（圖／品牌提供）

▲「Rockfish Weatherwear 夢幻英倫工作坊」 。（圖／品牌提供）

受到眾多韓星喜愛的英國雨靴品牌Rockfish Weatherwear於去年在台開設首間快閃店，引進經典款式瑪莉珍鞋、復古質感的保齡球綁帶休閒鞋等，現在更驚喜推出與韓團KISS OF LIFE攜手打造的聯名鞋款，結合芭蕾女伶式優雅及率性街頭風格，分別擁有低筒與高筒的保齡球綁帶休閒鞋，共4種款式，並呈現「KIOF」的金屬愛心鞋飾，非常具有收藏價值。

關鍵字：

Chloé, 波西米亞, Kick, 拳擊

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