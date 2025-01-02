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比盲選更亮眼！四季型人適合色選彩妝　暖調肌必備珊瑚橘超顯白

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資生堂,戀愛魔鏡,INTEGRATE,肌膚之鑰,NARS,艾杜紗,ettusais,彩妝,色彩鑑定,四季型人。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、geewonii IG、goyounjung IG

避免踩雷或是想要讓自己看起來狀態更好，不少人都會做色彩鑑定，幫助自己找到最適合的穿搭、彩妝顏色，以下就針對不同季節的人推薦適合的單品，輕鬆擁有好氣色。

＃春季－明亮暖調肌，輕盈橘調亮色系展現元氣透亮感

⮕ 肌膚之鑰 星鑽光采單色眼影 #104，4g、售價1,600元

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以「海洋與海岸的自然景色」為靈感的肌膚之鑰星鑽光采單色眼影，不論是單擦或是疊擦，皆能打造亮眼妝感、完美釋放雙眸的明媚光采。

⮕ NARS 奢慾緞光唇膏 #826 UNDRESSED，售價1,450元

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NARS 30週年代表之作，不只是一支唇膏，而是展現自我的赤裸告白，更是一種無可取代的全新個人風格，迷人裸粉顯白推薦，增添自信。

＃夏季－明亮冷調肌，低飽和冷調粉襯托高雅清冷氣質

⮕ ettusais艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影 #18赤香粉，3.8g、售價480元

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專櫃級質地及經典雙色設計廣受市場好評，低彩度自然裸粉霧色為主調，搭配高光精緻粉金色，創造深邃勾人的雙眼，粉質細緻潤澤，手指即能輕鬆延展暈染、層層疊擦，打造眼波粼粼的溫柔感。

⮕ INTEGRATE 自由繪型柔色眉彩膏PK374，6g、售價350元

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添加粉末定妝配方反覆梳也不結塊，妝效持久、完美定型，纖細小刷頭，適合亞洲人眉形不易沾染皮膚，更輕鬆上色，實現自然毛流感、幼態眉輕輕鬆鬆超簡單。

＃秋季－霧面暖調肌，橘棕紅磚沉穩色點綴女人味

⮕ ettusais艾杜紗 魔束捲翹睫毛膏 #03棕褐色，6g、售價540元

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打造濃密美睫，一刷纖長挺翹超持久！小巧螺旋式刷頭，尖端的弧度能緊貼睫毛根部更易塗抹，適用於眼尾或下睫毛，精緻質地搭配獨特光澤感，沉穩棕褐色打造獨特氣場。

⮕ 心機彩粧 長效超激順眼線筆 #BR662（棕），0.1g、售價400元

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無論白天跑咖，亦或是夜晚跑Party皆超實用百搭，一筆瞬間保有超強深邃感，搭配全天候13小時長效持妝，就算天氣再悶熱黏膩，也能完美避免熊貓眼困擾，連手殘人也秒上手。

＃冬季－霧面冷調肌，高飽和鮮豔色凸顯神秘氣場

⮕ 戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏 #VI751月光紫，6g、售價360元

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專為亞洲眼型設計刷頭，輕鬆刷出既捲翹又濃密纖長的睫毛，超夢幻深紫色中帶有銀色細閃，加倍迷幻的色彩，為雙眸帶來一抹神祕氣息。

⮕ 資生堂國際櫃 超進化絲絨緞光唇膏 #413石榴洋紅，3.3g、售價1,100元

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注入68%水凝保濕成分、「紅花保濕複合物」24小時潤澤雙唇，搭載資生堂獨家「絲絨緞光色料技術」頂級紅花籽油包覆日本藝匠色料，一抹超顯色。

關鍵字：

資生堂, 戀愛魔鏡, INTEGRATE, 肌膚之鑰, NARS, 艾杜紗, ettusais, 彩妝, 色彩鑑定, 四季型人

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