王淨露馬甲線宣布新身份！當LV品牌大使成台灣第一人　拿笑臉小花包超可愛

▲王淨成為LV品牌大使，是台灣第一人。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

王淨成為LOUIS VUITTON的品牌大使，而且是台灣第一人！精品與明星互相拉抬聲勢，確實常是雙贏局面，王淨加入LV行列，與BLACKPINK Lisa、Zendaya、全智賢等人成為同門，首發的一系列照片中，有甜美感的裙裝，也有帥帥的褲裝，王淨還隱約露出了馬甲線，展現出迷人的好身形。

新生代女星中，王淨在時尚場合相當活躍，俏麗又自然的形象每次出現都有高人氣，現在被LV網羅，穿上3套不同的LV服裝展現新氣象，紅色露肩上衣與蓬裙來自2025早春系列，鮮亮的色調讓氣色更好，搭配黑色粒面小牛皮材質的Side Trunk包添入個性。

▲王淨穿2025早春系列紅色露肩上衣與蓬裙，搭配黑色Side Trunk包。

換上淺色百褶裙與斗篷，王淨坐在約152萬元的經典硬箱上，優雅又有氣勢，巧合的是Lisa宣布成為LV品牌大使時，也坐在同款硬箱上入鏡。王淨並拿著LV X Murakami村上隆的Speedy Bandoulière 20手袋，是1月1日才開始接受預訂的聯名款，可愛的Superflat Garden笑臉花朵，讓人看著就有愉悅好心情。

▲王淨手上的Speedy Bandoulière 20包款，為LOUIS VUITTON × Murakami藝術聯名系列。



▲王淨（上圖）坐在要價約152萬元的LV經典硬箱上，BLACKPINK Lisa也曾坐過同款硬箱。

唯一的褲裝則讓王淨小露馬甲線，上衣同樣為2025早春系列，搭配淺色丹寧褲與新款Be Alma包。Be Alma靈感來自經典Alma包與化妝包，有鍊帶可側背、皮帶可斜背，也能拆卸後成為手拿包，用途廣泛。有了全新身份的王淨，將在1月3日出席Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列發表活動，與劉奕兒、詹子萱、劉以豪、彭千祐同台。

▲王淨穿褲裝搭配Be Alma包，隱約露出馬甲線。

近期還有楊祐寧成為BOTTEGA VENEATA品牌大使，與舒淇同框拍攝新春系列形象廣告，以充滿年味的煙火為主題，勾勒出農曆新年的美好氣氛，廣告由曾與名導演王家衛合作拍攝《春光乍洩》、《花樣年華》等電影的知名攝影師及平面設計師夏永康操刀，充滿意境。

▲楊祐寧與舒淇一起拍攝BOTTEGA VENEATA的新春系列形象廣告。