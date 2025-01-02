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ENHYPEN禎元愛PRADA潤唇膏、善禹噴柑橘香　現身台北上千粉絲擠爆想買同款

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▲▼ 韓團ENHYPEN成員梁禎元 JUNGWON & 金善禹 SUNWOO出席時尚活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲ENHYPEN禎元（左）、善禹（右）現場和粉絲親切互動。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉／台北報導

PRADA BEAUTY美妝旗艦快閃店落腳台北中山商圈，今（2日）特地邀來南韓超人氣男團ENHYPEN的梁禎元與金善禹現身，現場擠爆上千名粉絲，氣氛熱絡到不行，善禹分享自己最愛PRADA的潤唇膏，禎元則透露自己偏好香水，今天身上噴的是男性極限香氛，柑橘調聞起來讓人很有精神。

▲▼ 人氣男團ENHYPEN成員禎元、善宇今（2日）出席美妝品牌活動 。（圖／記者姜國輝攝）

▲兩人超人氣幾乎癱瘓中山商圈的巷弄。（圖／記者姜國輝攝）

南韓超人氣男團ENHYPEN中的梁禎元與金善禹今（2日）現身PRADA BEAUTY快閃店，為了一睹偶像風采，上千名粉絲們擠爆中山商圈巷弄中，有的甚至天亮就來排隊，滿滿人潮為品牌帶來買氣，尤其指名購買他們私下也愛用的單品。

▲▼PRADA 美妝快閃店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲帥氣的西裝打扮現身，粉絲們尖叫聲不斷。（圖／記者曾怡嘉攝）

禎元分享，自己特別喜歡香氛，透露自己身上噴的是男性極限香氛，淡淡的柑橘味道，讓人聞起來很有精神，另外也推薦一款幻花香境的淡香精，淡淡又乾淨的茉莉花香，很適合女生使用，善禹則偏好品牌的經典潤唇膏，不僅有著漂亮的綠色外觀，擦起來非常潤澤，自己今天塗抹的就是這款護唇膏。

▲▼prada beauty。（圖／品牌提供）

▲PRADA BEAUTY 經典潤唇膏，1,550元。

▲▼prada beauty。（圖／品牌提供）

▲PRADA BEAUTY 極限男性淡香水，100ml，4,300元。

被問及兩人這次來台灣有沒有特別想做的事情？善禹表示；「聽說中山區是台灣現在很熱鬧的地方，若時間允許，很想自己來走走逛逛，而禎元則透露：「小時候曾來過台灣，印象中有吃過花生捲冰淇淋，這次很想再吃，另外也很想喝珍珠奶茶。」

關鍵字：

PRADA, BEAUTY, ENHYPEN, 快閃店, 美妝

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