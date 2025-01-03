星巴克蛇年系列居然很可愛　買飲料券還送紅包袋

▲星巴克蛇年系列用大紅色呈現春節意象。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

準備進入春節前奏，星巴克近期發表一系列蛇年新品，用粉橘、粉紅結合蛇年意象，居然把蛇也變得很浪漫，此外馬克杯也設計出許多蛇的俏皮樣貌，讓你一看就可愛到，連星巴克熊也有「魅力如蛇熊寶寶」娃娃參一腳，現也推出購買1,350元的飲料券一本，即贈蛇年紅包袋讓你蛇蛇如意。

蛇年即將到來，也象徵著智慧、靈動與穩健前進的寓意，帶來轉機和新的能量，星巴克即起推出一系列超過26款蛇年新品，融合可愛又充滿活力的蛇形象，並以新春喜氣的紅色為主題，象徵好運與祝福，更重要的是設計都很可愛，讓使用者一整年都很實用。

保溫杯、TOGO杯等設計今年自然以可愛小蛇為主軸，穿上粉嫩的花朵裝飾，象徵著迎接新春的喜悅和活力，與大家一起歡慶新的一年。透過鮮明的色系和流暢的線條，用一個嶄新的氣象與使用者一起迎接來年。

此外在地開發設計的蛇年杯款，採用了珊瑚粉、淘喜橘和天空藍等活潑色系，靈活又俏皮的蛇蛇圖案巧妙地融入杯款設計中，超可愛的逗趣表情跟姿態讓人看了心情也放鬆起來，星巴克熊Bearista也應景換上蛇年裝扮，「魅力如蛇熊寶寶」娃娃充滿十足的蛇年元素，超討喜的開啟新年正向氛圍，熊熊迷們準備入手啦。

星巴克表示，即起至門市購買售價1,350元的星巴克飲料券一本，可獲得「星巴克蛇年紅包袋」，一組兩款各3入。另從1／15起購買兩本飲料券，還可額外獲得星巴克祈願系列馬克杯所延伸設計「祈願磁鐵3入組」，在地民眾喜愛財神爺、土地公、關聖帝君一次收藏，為新年增添福氣與祝福。

▲日本DECOLE Concombre 蛇年系列公仔貓咪手偶。

近期誠品書店也推出「乙巳年節展」，蒐羅破萬件蛇選品，包括超萌的DECOLE蛇年系列公仔Ｑ，乖巧貓咪戴上龍、蛇手偶，象徵龍年與蛇年的新舊交接；日本家事品牌 DETAIL 與藝術家Midori Komatsu聯名推出的Happy New Year Snake 俄羅斯娃娃；LIVHEART愛睏愛睏蛇年限定絨毛玩偶等。

▲日本DETAIL Midori Komatsu Happy New Year Snake 俄羅斯娃娃擺飾。

誠品表示，「乙巳年節展」即起至2／9開展，1月每周六再加碼，邀請書法師於誠品書店指定店點提筆迎春，活動時間於誠品書店指定店別消費滿800元，且發票內含春華工坊任一商品，即可獲贈「春華工坊現場春聯揮毫」。且即起至2／28期間，誠品R79有「年節市集」、1／14至2／9誠品生活松菸3F書店「年貨大街」也接力起跑，活動期間參展商品任3件88折起。