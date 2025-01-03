Franck Muller史努比瘋狂揮臂指示小時　小黃鳥頭冒愛心卡哇伊

▲Franck Muller與Bamford Watch Department攜手推出的第三款聯名力作Crazy Love Snoopy腕錶，1,088,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Franck Muller第三度與英國個人化及改裝手錶著稱的Bamford Watch Department合作，推出第三款史努比錶Crazy Love Snoopy，以史努比與他最的好朋友Woodstock小黃鳥之間的友誼為設計主題，在飾以Clous de Paris巴黎釘紋的午夜黑面盤，呈現頭上閃耀著Super Luminova超級夜光塗層愛心的小黃鳥與揮舞著手臂瘋狂指示小時的史努比，模樣可愛極了。





▲Franck Muller Crazy Love Snoopy腕錶上小黃鳥頭上閃耀著 Super Luminova超級夜光塗層的愛心。

Franck Muller採用輕量的鈦金屬打造Crazy Love Snoopy腕錶，運用深邃的黑凸顯銀色調的史努比與小黃鳥，除了圖案吸睛，功能則是品牌標誌性的Crazy Hours，史努比的手臂會隨機揮舞指示小時，顛覆傳統閱讀習慣，更令藏家驚喜的是此錶款的錶盒為史努比狗屋造型，更顯俏皮，限量50組。





▲歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，351,000元。（圖／歐米茄提供）

談及史努比錶，多數人第一印象就是歐米茄（OMEGA），因為品牌於1970年獲美國太空總署表揚對太空任務的貢獻，獲頒「銀史努比獎章」。歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，就於9時位置的藍色副錶盤浮雕史努比銀徽章，若啟動計時功能，錶背的史努比便會再月球背面環遊，正反面都有看頭。