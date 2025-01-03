fb ig video ETtoday search mobile

Franck Muller史努比瘋狂揮臂指示小時　小黃鳥頭冒愛心卡哇伊

>

▲▼Franck Muller,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Franck Muller與Bamford Watch Department攜手推出的第三款聯名力作Crazy Love Snoopy腕錶，1,088,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Franck Muller第三度與英國個人化及改裝手錶著稱的Bamford Watch Department合作，推出第三款史努比錶Crazy Love Snoopy，以史努比與他最的好朋友Woodstock小黃鳥之間的友誼為設計主題，在飾以Clous de Paris巴黎釘紋的午夜黑面盤，呈現頭上閃耀著Super Luminova超級夜光塗層愛心的小黃鳥與揮舞著手臂瘋狂指示小時的史努比，模樣可愛極了。

▲▼Franck Muller,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Crazy Love Snoopy腕錶上小黃鳥頭上閃耀著 Super Luminova超級夜光塗層的愛心。

Franck Muller採用輕量的鈦金屬打造Crazy Love Snoopy腕錶，運用深邃的黑凸顯銀色調的史努比與小黃鳥，除了圖案吸睛，功能則是品牌標誌性的Crazy Hours，史努比的手臂會隨機揮舞指示小時，顛覆傳統閱讀習慣，更令藏家驚喜的是此錶款的錶盒為史努比狗屋造型，更顯俏皮，限量50組。

▲▼Franck Muller,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，351,000元。（圖／歐米茄提供）

談及史努比錶，多數人第一印象就是歐米茄（OMEGA），因為品牌於1970年獲美國太空總署表揚對太空任務的貢獻，獲頒「銀史努比獎章」。歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，就於9時位置的藍色副錶盤浮雕史努比銀徽章，若啟動計時功能，錶背的史努比便會再月球背面環遊，正反面都有看頭。

►勞力士2025首日漲價　Daytona金錶14%漲幅猛烈得多掏20萬　

►泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡

 

關鍵字：

Franck Muller, OMEGA, 歐米茄, 史努比

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

萬寶龍筆上重現《大亨小傳》咆嘯的20年代　筆尖刻勞斯萊斯

萬寶龍筆上重現《大亨小傳》咆嘯的20年代　筆尖刻勞斯萊斯

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

「貝嫂」勾老公曬恩愛也曬「錶王」　貝克漢千萬勞力士錶襯身家

「貝嫂」勾老公曬恩愛也曬「錶王」　貝克漢千萬勞力士錶襯身家

勞力士2025首日漲價　Daytona金錶14%漲幅猛烈得多掏20萬　 泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡 大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光 《魷魚遊戲2》380號玩家登場就討喜　25歲元志安短髮帥氣、長髮空靈 錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了 最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高 掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃　紅椒能幫助頭髮根部穩固

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面