2025代表色「摩卡慕斯」怎麼買怎麼穿才好看　必收單品通通整理

▲2025代表色摩卡慕斯。（圖／取自Pantone、Rose IG、Lisa IG）

圖文／CTWANT

有在關心時尚議題的人，應該都知道每到年底時刻，就得開始注意下個年度的PANTONE流行代表色！而2025年的年度顏色也已經揭曉，答案就是「Mocha Mousse摩卡慕斯」。

這個帶有優雅內斂感的暖調棕色系，正如PANTONE行政總監Leatrice Eiseman所說，這個會讓人想到巧克力、咖啡的色系，不走張揚路線，呈現出一種低調卻更具高級品味的獨特魅力，相較於2024年的年度代表色Peach Fuzz柔和桃，「Mocha Mousse摩卡慕斯」更具溫暖精緻質感。

精品品牌GUCCI已經搶先為女孩們做好提示，推出一系列「Mocha Mousse摩卡慕斯」色的包包，不管是鍊帶包還是托特包、迷你包，相信都能滿足你的日常生活所需。

▲（左上起）GUCCI Diana中型肩背包／96,700元、Gucci Horsebit 1955迷你肩背包／103,000元、GUCCI B bag麂皮中型肩背包／133,900元、GUCCI大托特包／223,400元、GUCCI Bamboo迷你肩包／58,700元。（圖／品牌提供）

▲（左起）GUCCI Diana小托特包／144,100元、GUCCI Blondie焦糖色相機包／59,100元、GUCCI Horsebit 1955迷你方形肩背包／56,800元。（圖／品牌提供）

在彩妝上編編建議可以從棕色調的唇彩開始挑戰，I'M MEME的「我愛唇欲柔霧唇釉」全新美拉德2色，就是有著強大氣場的棕感唇色，再搭配上品牌此次與D+AF聯名的咖啡色厚底長靴，化身甜酷韓風個性小姊姊。

▲棕色柔霧美唇＋咖啡色美腿長靴真的是最佳拍擋。（圖／品牌提供）

▲凡於D+AF官方網站購買任兩雙聯名鞋款，或於I'M MEME官方網站消費I'M MEME產品結帳滿999元，即可獲贈市價390元的限量束口袋，數量有限送完為止。（圖／品牌提供）

還有Maybelline新品的泰迪絨霧液態唇泥，6款超萌色選中也有一支#15牛奶糖泰迪，是走溫柔低調的牛奶糖棕色，散發著知性暖意氛圍，有預感會成為開架斷貨王！

▲Maybelline泰迪絨霧液態唇泥#15／499元，主打全天絨霧不拔乾的柔焦持色度，還能輕點雙頰，創造眼頰同色的自然好氣色。（圖／品牌提供）

而棕色眼彩盤因為本來就是屬於非常實用的大地色系，小編推薦不妨挑戰融入橘金色華美風格的款式，例如1028的收藏家限量眼彩盤#巴洛克金，在高級質感的硬殼手工書紙盤內，可看到橘棕色ｘ琥珀金亮片ｘ香檳米金ｘ琉璃米金的12種配色＆5種互異質地的眼影組合，讓雙眼宛如夜空中的星辰般閃耀動人。

▲1028收藏家限量眼彩盤#巴洛克金／520元，不敢相信百元價就能買到這樣兼具顏值與實力的好東西。（圖／品牌提供）

另外許多美妝小物也有發表「摩卡慕斯」色的款式，像是人氣美材工具品牌ARTISAN的氣墊粉撲跟睫毛夾、睫毛鋼刷，因為剛剛好搭上這波PANTONE流行色的列車，即使是非常好入手的百元平價小物，讓你從化妝包裡拿出它們來補妝時，也能毫不遜色、立即增添時髦度。

▲ARTISAN柔軟貼膚雙面氣墊粉撲／139元、ARTISAN巧攜睫毛夾／130元、ARTISAN摺攜式睫毛鋼梳／150元。（圖／品牌提供）

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