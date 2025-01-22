卡地亞新春獻祝福　經典作化為幸運物共度珍貴時刻

▲卡地亞獻上新年祝福，共度新春佳節。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

農曆春節將至，卡地亞（Cartier）化身為幸運符，以美洲豹視覺帶來「賺爆」的意象，獻上無限祝福。歷經一整年的努力，許下新年祈願，有卡地亞陪伴每一段珍貴時光，更具非凡意義，品牌從珠寶、腕錶、到配件與香氛，都是經典與優雅的象徵，能完美融入日常穿搭，如幸運物般貼身守護，見證每個精彩時刻。





▲卡地亞Trinity中型款單行鑽石項鍊，風格摩登。

精緻珠寶

卡地亞擅長將極簡線條化為不朽、平凡之物化為珍稀，創作不少經典珠寶，且蘊藏動人的意義。1924年問世的Trinity系列以玫瑰金、黃 K 金和白K金交織出靈動的三環設計，除了象徵卡地亞家族三兄弟的合作精神，也代表友情、愛情和忠誠之意，亦可解釋為連結過去、當下和未來，戴上Trinity項鍊，無論何種解釋都彰顯了滿滿的正能量；另一款適合新年犒賞自己的Clash de Cartier項鍊，則凸顯品牌勇敢創新的精神，飾釘、圓珠和方形釘交織成獨特的柵格造型，看似衝突卻意外和諧，魅力令人難以抗拒。





▲卡地亞Clash de Cartier項鍊完美演繹衝突美感，展現個性魅力。

高辨識度的LOVE與Juste un Clou釘子手環，則是單戴或疊搭都時髦的百搭款式，無論是正式場合或休閒時光佩戴，都能展現時髦風格。若偏愛戒指凸顯個人特質，Panthère de Cartier玫瑰金鋪鑽美洲豹鑽戒能輕鬆襯出女神氣勢，且諧音「賺爆」帶來財運而深受收藏家喜愛；自由奔放、大膽不羈的戒指代表作則是咖啡豆造型的Grain de café戒指，彰顯佩戴者的活潑特質；而經典永恆之選首推Cartier Destinée單鑽戒指，備有卡地亞專家精選的0.50至4.99克拉鑽石，在指間閃耀璀璨光芒。





▲卡地亞LOVE經典款玫瑰金鋪鑲鑽石手環，鑲嵌204顆共重1.99克拉的圓形明亮式切割鑽石。





▲卡地亞擅長將將平凡之物化為珍稀，Juste un Clou經典款手環是代表作之一。





▲卡地亞Panthère de Cartier玫瑰金鋪鑽美洲豹鑽戒。





▲卡地亞Grain de café戒指，鑲嵌12顆圓形明亮式式切割鑽石及2顆公主式切割鑽石。





▲經典永恆的Cartier Destinée單鑽戒指，鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石，備有0.50至4.99克拉鑽石。

喜氣錶款

紅色是卡地亞的代表色，恰好呼應農曆春節的喜慶氣氛，搭配酒紅色鱷魚皮錶帶的Ballon Bleu de Cartier 玫瑰金鑲鑽腕錶33毫米，正是優雅代表作；另一討喜的節慶色彩金色，從Panthère de Cartier系列、Baignoire de Cartier系列到Santos系列，均有18K金或玫瑰金款式，無論是追求摩登、極簡風格的時尚男女，均可尋得心儀錶款。





▲搭配酒紅色鱷魚皮錶帶的卡地亞Ballon Bleu de Cartier 玫瑰金鑲鑽腕錶33毫米。





▲Panthère de Cartier玫瑰金腕錶中型款展現美洲豹靈動魅力。





▲Baignoire de Cartier玫瑰金腕錶迷你款小巧精緻。





▲卡地亞經典傑作Santos玫瑰金腕錶大型款。

時尚配件

結合卡地亞經典元素的風格配件，也推出紅與金色款式為新春穿搭增添鮮活能量，櫻桃紅色的Panthère de Cartier手提包迷你款，有美洲豹造型的C字環扣裝飾增添亮點，而金色Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包迷你款更是派對上的吸睛利器，即便與休閒裝束搭配也無違和感，成功為整體造型加分。





▲卡地亞櫻桃紅色的Panthère de Cartier手提包迷你款，呼應新春喜慶氣氛。





▲卡地亞金色Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包迷你款，休閒或正式場合都能完美搭配。

邁入卡地亞世界，不能錯過是每日帶來愉悅心情的香氛，由卡地亞專屬調香大師Mathilde Laurent精心調配清新花香調的La Panthère淡香水，釋放心中野性，展現動人魅力，瓶身設計亦相當精緻，呈現豹頭弧線造型；Pasha de Cartier香水則融合柑橘的清新融合琥珀和雪松木的沉穩，搭配標誌性的「Godrons」圓紋裝飾的流線外型香水瓶，並在頂端裝飾藍色凸圓形寶石，向卡地亞製錶經典作品致意。





▲卡地亞充滿野性魅惑的經典花香調La Panthère美洲豹香水。





▲Pasha de Cartier淡香水以柑橘的清新融合琥珀和雪松木的沉穩。

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