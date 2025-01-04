讓小空間變超有質感　5個聰明的窗簾活用法

▲窗簾不僅可以用在窗戶旁，也能用在居家內。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

窗簾的功能遠不止於遮光，它們是改善家中任何小空間最簡單、最便宜的方法之一，從遮掩不美觀的牆壁到劃分開放空間都可活用，而且有時候可以不用打洞，使用伸縮桿就能掛上，對租屋族來說也很友善。居家達人分享5個聰明的窗簾活用法，讓小空間也能變得有質感。





遮掩不美觀的牆壁或室內設施

有些牆壁或是凌亂的角落，窗簾是一個很好的解決方案。選擇有圖案的窗簾給房間注入新活力，或選擇大膽的顏色，若你喜歡中性色調，簡單的白色麻質窗簾很不錯，想要更奢華的感覺，可以試試天鵝絨窗簾。

代替衣櫃門

在小空間裡，有些衣櫃門佔據太多空間，因為需要有打開的空間，甚至可能影響動線，如果用窗簾取代，可營造柔和、輕盈的效果。還可以把任何角落變成衣櫃空間，如果旁邊剛好有一扇窗戶，可以讓窗簾延伸到窗戶上，營造出奢華的效果，且價格很實惠。

隱藏凌亂的開放式收納

有些凌亂的開放式收納區，是很多人都會有的問題，窗簾在這裡是你的好幫手，不用一個下午，它就能巧妙遮住亂七八糟的東西，讓我們並忘記它們的存在。如果你不想花錢買更高級的窗簾，可以考慮用捲簾。

替換室內門

窗簾是一個聰明的方法，讓房間之間的過渡更流暢，同時還能讓光線通過。而且，在小房子裡，經常會遇到門每次打開都會撞到什麼的情況。窗簾可以馬上解決這個問題。

製作房間隔間

小空間的住戶都能體會，每個房間的功能都必須最大化。一間臥室可能需要兼作工作空間，客廳可能是廚房、餐廳和客廳的綜合體。窗簾提供了一個簡單的方法讓房間創造不同區域，將客廳與沒有門的臥室隔開，拉上窗簾可立即獲得隱私，打開窗簾以獲得團聚感、流動性和所有自然光。