王淨第一個LV包「打開衣櫃就到手」　劉以豪愛用Keepall包裝枕頭

▲LOUIS VUITTON台北101店，以村上隆聯名系列為主題佈置空間。（圖／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON與村上隆的合作曾引起轟動，近日雙方再度攜手，推出LOUIS VUITTON x Murakami藝術聯名系列掀熱潮，上市派對包括劉以豪、彭千祐、劉奕兒、詹子萱，及剛拿下品牌大使頭銜的王淨都參與，王淨最愛Superflat Garden圖案的Speedy包，而她人生中的第一個LV則是水桶包，她笑言：「有次打開媽媽衣櫃看到，被我默默搜刮。」劉以豪則對Keepall包情有獨鍾，因為旅行時非常方便，他說：「我出去玩一定會帶著，裝睡衣和枕頭。」

▲王淨穿LV黑色裙裝，手拿聯名款 Side Trunk包。（圖／記者李毓康攝）

王淨成為LV品牌大使隔日旋即參與LOUIS VUITTON x Murakami派對，她表示相當興奮：「很開心這件事會發生，是2025年的新年禮物。」近日另一個生活重心是剛收編了兩隻貓咪，取名「阿兩」、「阿津」，與原本養的狗狗勘吉完整組合成《烏龍派出所》的主角兩津勘吉，但目前還在磨合階段，她形容：「家裡每天上演貓狗大戰。」

▲LOUIS VUITTON x Murakami Side Trunk包，165,000元。（圖／品牌提供）



▲王淨很喜歡LOUIS VUITTON x Murakami Speedy Bandoulière 25手提包，102,000元。（圖／品牌提供）

穿著看似簡單但剪裁立體的黑色裙裝，搭配繽紛的Multicolore Side Trunk包，王淨說：「有LV經典硬箱元素、設計很有個性，我很喜歡。」她也看中聯名系列的Speedy包，大呼可愛，而且容量夠大好裝東西，很符合需求，至於人生第一個LV，則是「媽媽的水桶包」，她解釋：「有次開媽媽的衣櫃看到，拿來背背看，結果我就默默搜刮，有一天媽媽跟我說『那個包我也有誒』，其實那是她的包。」

▲劉以豪穿LV 2025春夏男裝，出席村上隆聯名系列上市派對。（圖／記者李毓康攝）



▲Keepall Bandoulière 45旅行袋，115,000元。

劉以豪最愛LV的Keepall包，是他旅行時必帶的好夥伴，「可以放我的枕頭和睡衣，我出去一定要帶枕頭，睡眠很重要」，去年有比較多時間好好過生活，他不但考取咖啡杯測師執照，還對種植觀葉植物著迷，他說：「每天早上起來，我會先磨咖啡豆，然後幫植物澆水。」成為綠手指讓他悟出許多人生道理，金句連發「植物跟人很像，有的需要全日照、半日照，擺對位子了，就對了」、「觀葉植物有某種希望跟可能性，因為不是每片葉子都長一樣，下一片可能是黑的、紅的，看著它們可以讓自己沉靜下來」。

▲戴著貝雷帽的彭千祐看起來年紀比實際更小。（圖／記者李毓康攝）

彭千祐穿織花毛衣、戴著貝雷帽，31歲的他看起來像少年，坦承「被自己可愛到」，他說：「從來沒試過這樣的帽子，定裝的時候覺得很像小書僮。我雖然30幾歲了，但內心還是像小孩。」被問到心中的小孩大概多大？他笑說：「幼稚園吧！」身為雕塑藝術家，彭千祐表示對村上隆的作品有粗略的了解，「雖然很繽紛，但談的議題蠻沉重的」，因為村上龍將戰爭、核爆、虛偽的表面等議題，放進了創作，看似歡樂，其實很有故事。

久未出席時尚活動的劉奕兒，穿著開襟毛衣與長裙更顯修長，她對Multicolore髮箍相當有興趣，因為短髮很適合髮箍造型，走進台北101的LV店，從進門就有專為聯名系列打造的超可愛大型花朵裝置，到陳列架上一個又一個LOUIS VUITTON x Murakami的包款、配件，她雀躍地表示：「好像進入奇幻世界、到了夢境，整個人好像在樂園的感覺。」

▲劉奕兒見到LOUIS VUITTON x Murakami聯名系列，大呼好像在樂園一般開心。（圖／記者李毓康攝）



▲詹子萱去年休息了幾個月，讓自己能量更好，今年希望拍更多戲，工作更緊湊。（圖／記者李毓康攝）