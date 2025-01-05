52歲鄭秀文勵志金句：年齡從來不是我的忌諱、擁抱每個階段的自己

▲52歲鄭秀文提醒大家無常中要及時行樂。（圖／翻攝自IG/sammi_chengsauman，下同）

記者曾怡嘉／台北報導

52歲香港女星鄭秀文日前再奪下最受歡迎女歌手金獎，相隔24年再上台的她分享：「很緊張，因為已經二十多年沒有出席2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎，總覺得自己這個年紀不屬於這裏。很怕自己擔誤了其他年輕歌手的得獎機會。最後鼓起很大勇氣，才敢出席。感激現場樂迷給我的正面鼓勵。」

事實上，鄭秀文每天運動鍛鍊、積極練唱，謙虛的她越活越鬆弛，隨著年紀增長，也悟出更多人生道理，盤點她曾說過的勵志金句，或許能給你一點啟發。

#常常提醒自己，在任何景況和事情，都試著樂觀鎮定。困難有時來得使人措手不及，但相信總有美意。

#將困難化成為「成長的種子」，往往會看到處事更成熟的自己。

#工作以外，活出人生的鬆弛感，無常中，及時行樂。

#不懂的就去認識、學習。

#在每一個階段，做每一個自己。是需要「勇氣」和「毅力」吧。向前望，Don’t look back。

#在既有中嘗試找出無限，其樂無窮。人年紀大了，在學習時，哪管只有「龜速半滴半滴的吸收」， 也是快樂和值得。

#穿衣服，我相信鬆弛感的力量。無論，穿男裝或女裝並不相干，重要的是，將所有單品變成一種合一的和弦，「成為自己」。

#不管幾歲，人生中保持童心，最好。

#年齡從來不是我的忌諱，只需要好好擁抱和珍惜每個階段的自己。每個年紀的自己，都活出最好狀態的自己。知足常樂，不執著。多運動。

#人大了，感性多了一點。是經歴越多，越懂謙卑、柔和的可貴。

#人生每個階段，都有每個階段的「盲盒」。打開來，有時失望，有時狂喜，要相信，生命中總會有驚喜。

#生命或長或短，更要活出自己。活岀自在。

#很多事情，你必須很清楚知道是為了什麼而做，自能毫無保留的做。