fb ig video ETtoday search mobile

林哲熹與「樂團團長」兄弟檔高顏值合體！化身山系男神揭最愛單品

>

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM 帶來全新2025春夏系列，邀請藝人林哲熹與「TRASH」團長林頤原兄弟檔合體拍攝形象照，這是兩人首次公開合作，而拍攝場景也如同回家一般，讓兩人很有親切感，一同詮釋防水靴款展現帥氣形象掀起話題。

▲▼PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲▼PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲林哲熹跟林頤原各自在演藝圈不同領域中發展，此次受邀演繹PALLADIUM 2025年全新鞋款與服飾 。（圖／品牌提供）

林哲熹跟林頤原各自在演藝圈不同領域中發展，此次受邀演繹PALLADIUM 2025年全新鞋款與服飾，詮釋品牌主打的山系潮流機能特質，林哲熹表示：「私下穿搭我非常重視機能與舒適度，此次新品中最喜歡的是防潑水長袖襯衫，可以單穿或當作內搭著用。」林頤原則表示：「最喜歡的是PALLADIUM套入式概念鞋款的輕量化及隨穿隨脫特色，平常去各地跑演出時也能保持輕鬆愜意的狀態。」

▲▼PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲▼PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLARIDER MOC 套入式概念潮鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲▼PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLARIDER AMPHIBIAN赤標防水鞋 。（圖／品牌提供）

今年度的兩大新鞋款分別是PALLARIDER MOC 套入式概念潮鞋，以及PALLARIDER AMPHIBIAN赤標防水鞋，皆具備了抓地、耐磨、回彈等特性，前者擁有快速穿脫特質，強調滑入式後跟設計，後者則搭載了WATERPROOF ADVANCE(WPA) 赤標防水等級，擁有免綁鞋帶的防水拉鍊，搭配曜石黑、潮流白、奶茶色等多樣化配色融入日常。

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲ASICS形象大使陳昊森率先穿上全新跑步裝備，亞瑟士緩震型跑鞋GEL-NIMBUS 27進化升級 。（圖／品牌提供）

同時，ASICS形象大使陳昊森率先穿上全新跑步裝備，亞瑟士緩震型跑鞋GEL-NIMBUS 27進化升級，使用輕量工程緹花網布鞋面、輕量化 FF BLAST+ ECO 中底，讓鞋款更透氣貼合，同時享受輕量緩震腳感，滿足高足弓或一般足弓的跑者。同時內置式 PureGEL 亞瑟膠，為跑者帶來更輕更柔軟的腳感；針織鞋舌與拉環在包覆穩定與方便穿脫功能外，也提升整體透氣性與親膚性。

關鍵字：

PALLADIUM, 新鞋款, 春夏系列, 林哲熹, 林頤原

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學

「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

47歲侯佩岑素顏分享「媽系保養法」　網友讚：膚質狀態太好了

47歲侯佩岑素顏分享「媽系保養法」　網友讚：膚質狀態太好了

宋慧喬永遠不顯老的「最美髮型」5款推薦　內彎鮑伯頭被指定剪髮範本 星巴克今推大杯以上買一送一　路易莎黑卡第二杯7折 金球獎／安潔莉娜裘莉透視裙氣場超強！Zendaya穿LV戰袍大秀無死角身材 星巴克1／6推「大杯買一送一」　cama兩款飲品領券現折5元 2025代表色「摩卡慕斯」怎麼買怎麼穿才好看　必收單品通通整理 第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」 金球獎／妮可基嫚穿裸背水晶禮服　與凱特布蘭琪組「金銀雙嬌」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面