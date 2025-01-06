林哲熹與「樂團團長」兄弟檔高顏值合體！化身山系男神揭最愛單品

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM 帶來全新2025春夏系列，邀請藝人林哲熹與「TRASH」團長林頤原兄弟檔合體拍攝形象照，這是兩人首次公開合作，而拍攝場景也如同回家一般，讓兩人很有親切感，一同詮釋防水靴款展現帥氣形象掀起話題。





▲林哲熹跟林頤原各自在演藝圈不同領域中發展，此次受邀演繹PALLADIUM 2025年全新鞋款與服飾 。（圖／品牌提供）



林哲熹跟林頤原各自在演藝圈不同領域中發展，此次受邀演繹PALLADIUM 2025年全新鞋款與服飾，詮釋品牌主打的山系潮流機能特質，林哲熹表示：「私下穿搭我非常重視機能與舒適度，此次新品中最喜歡的是防潑水長袖襯衫，可以單穿或當作內搭著用。」林頤原則表示：「最喜歡的是PALLADIUM套入式概念鞋款的輕量化及隨穿隨脫特色，平常去各地跑演出時也能保持輕鬆愜意的狀態。」

▲PALLARIDER MOC 套入式概念潮鞋 。（圖／品牌提供）



▲PALLARIDER AMPHIBIAN赤標防水鞋 。（圖／品牌提供）

今年度的兩大新鞋款分別是PALLARIDER MOC 套入式概念潮鞋，以及PALLARIDER AMPHIBIAN赤標防水鞋，皆具備了抓地、耐磨、回彈等特性，前者擁有快速穿脫特質，強調滑入式後跟設計，後者則搭載了WATERPROOF ADVANCE(WPA) 赤標防水等級，擁有免綁鞋帶的防水拉鍊，搭配曜石黑、潮流白、奶茶色等多樣化配色融入日常。





▲ASICS形象大使陳昊森率先穿上全新跑步裝備，亞瑟士緩震型跑鞋GEL-NIMBUS 27進化升級 。（圖／品牌提供）

同時，ASICS形象大使陳昊森率先穿上全新跑步裝備，亞瑟士緩震型跑鞋GEL-NIMBUS 27進化升級，使用輕量工程緹花網布鞋面、輕量化 FF BLAST+ ECO 中底，讓鞋款更透氣貼合，同時享受輕量緩震腳感，滿足高足弓或一般足弓的跑者。同時內置式 PureGEL 亞瑟膠，為跑者帶來更輕更柔軟的腳感；針織鞋舌與拉環在包覆穩定與方便穿脫功能外，也提升整體透氣性與親膚性。