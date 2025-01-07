說流行／2025大勢拳擊鞋熱潮！從Jennie MV同款到Dior伸展台都受矚目

記者鮑璿安／綜合報導

嶄新的2025年已經到來，又有什麼流行趨勢正在默默發酵之中？毫無疑問「拳擊鞋」的熱潮已經展開，早先BLACKPINK成員Jennie在歌曲《Mantra》中的拳擊鞋穿搭就圈粉無數人，拳擊靴甚至也在Dior 2025春夏大秀伸展台上現蹤，呈現出力量與美感交織的面貌。

▲Dior 2025春夏大秀中，創意總監Maria Grazia Chiuri為彰顯女力特質打造拳擊鞋單品 。（圖／品牌提供）

拳擊鞋最初常見的外觀特點之一就是鞋底非常輕薄，使其擁有更快速移動的靈活特質，而長度及膝的設計，運用了綁帶貼合腳型，也起到包覆腳部避免受傷的作用。今時今日「拳擊鞋」則驚喜引領潮流，成為了百搭的靴款選擇，像是Dior 2025春夏大秀中，創意總監Maria Grazia Chiuri為彰顯女力特質，鞋履被形塑成帶有運動風格的前衛模樣，多重綁帶交織，平底和鏤空設計打造出新戰神的態度。





▲adidas Originals JAPAN VH靴款 。（圖／品牌提供）

BLACKPINK成員Jennie在去年10月發表新單曲《Mantra》，唱起「這是漂亮女孩的咒語」，洗腦的旋律加上全新造型令人著迷，MV一開始Jennie就換上德國設計師品牌Kitschy Couture的解構白色裙裝，更在這身裙裝下搭配adidas Originals JAPAN VH靴款呈現出夢幻又俐落的態度，鞋款從經典的 adidas Knockout 拳擊靴中汲取靈感，為 80 年代的拳擊美學帶來戲劇性張力，在Jennie演繹下讓人眼前一亮，掀起拳擊鞋的旋風。





▲Chloé Kick設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫 。（圖／品牌提供）

Chloé在初春之際同樣帶來全新鞋款Kick，設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫，共推出低筒和高筒兩種款式，鞋身選用皮革和再生材料拼接營造細節層次，形成異材質樣貌，色系也從裸色到簡潔白色，輕盈鞋款混合纖細的鞋底，從伸展台到街頭都能夠進行搭配。