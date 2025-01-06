肌膚有感緊緻飽滿！35年魚子精髓、活氧科技注入　頂奢配方想老化都很難

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著壓力、環境的因素還有日常生活習慣，現代人都會提前注重肌膚老化問題，提前預防、後續補救都是同等重要，以下就分享近期多款抗老好物，讓臉部肌膚重塑緊緻彈力。

＃La Prairie萊珀妮 魚子美顏反重力精華，30ml、售價17500元

下垂鬆弛是很惱人的老化現象，以魚子美顏帶給女性逆齡奇蹟的La Prairie萊珀妮重磅升級，將2D美顏科技再度晉升為3D維度，全面推出魚子美顏反重力精華，集結35年魚子護膚科學，從點、線、面不只拉提緊緻，更要豐盈立體，全新添加魚子微米激萃富含300多種營養活性，能夠賦予肌膚抗老能量，讓肌膚底質更為提升，搭載經典魚子精萃複方、魚子精奢純萃，一抹立刻緊塑有感。

＃迪奧 逆時活氧膠原精華，50ml、售價5800元

迪奧美妍中心新發現，「肌膚的年輕狀態不僅來自外在的保養，更根植於肌膚透氣度。」其中，活氧更為肌膚擁有活力的重要因素，所以，迪奧與日本京都iPS細胞研究與應用中心（CiRA）攜手合作，開發出革命性的「活氧膠原調控科技」，能夠讓肌膚彈性提升3倍，以明星成分喚妍草搭配新配方百合萃取與雙肽成分，可以讓膚況更為緊實澎潤，展現出年輕通透感的膚質。

＃伊麗莎白雅頓 艾地苯高效煥顏抗老乳霜，50ml、售價5900元

近年保養聚焦在糖老化的問題，因攝取過多糖分造成肌膚快速老化，皺紋、暗沉提前來報到，因此，伊麗莎白雅頓利用其明星成分艾地苯加上抗糖配方肌肽，推出艾地苯高效煥顏抗老乳霜，比起過去配方更適合30到40代的女性，提前預防肌膚衰老現象，重點是比起過去單品更為溫和，各種膚質都可以輕鬆上手，尤其是不敢做醫美又想達到細緻澎潤膚感的人，更適合這款乳霜，用完迅速有感。