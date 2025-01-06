萬件產品中脫穎而出！開架美妝熱賣TOP 3沒用過超落伍

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

開架產品親民好入手，是不少女性愛用的選擇，甚至享受在各種產品中挖寶的樂趣，以下就分享開架熱銷TOP 3好物，哪一款還沒用過立刻要掃貨了。

TOP 3：專科 超微米胺基酸溫和潔顏乳，100g、售價350元

胺基酸洗面乳最大的優點，就是超級親膚溫和，洗完能帶走臉上髒汙，卻一點都不會讓人感到緊繃乾燥，而且少少一點就可以起出超綿密泡沫，10種頂級保養成分：胺基酸保濕因子、日本米發酵精華、蠶絲蛋白保濕精華與雙重玻尿酸，從清潔就開始養膚超聰明。

TOP 2：專科 水潤保濕超微米瞬效精華，30ml、售價580元

專科的保養單品可以說是便宜又好用，其中，小藍泡泡瓶水潤保濕超微米瞬效精華，裡面含有療癒微米晶球，微晶球保濕科技包覆三重玻尿酸成分，再搭載蠶絲蛋白保濕精華、玄米油、蜂蜜萃取，超水感的質地一抹就吸收，迅速補水保濕，是一年四季都可以使用的好物。

TOP 1：思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版），180g、售價399元

上市就立刻橫掃各大美妝大賞的金耀瞬護髮膜，一直霸榜台灣@cosme髮膜排行No.1，廣受日台韓三地網友愛用口碑激推，宛如奶霜質地的髮膜蘊含離子修護成分與頂級山茶花精油，「0秒修護」的免等待訴求，非常適合女性日常使用，一抹立刻感受到髮絲如綢緞般絲滑。