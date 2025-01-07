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頭皮屑飄飄好尷尬？趕走壞菌、維持好菌平衡更重要

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

冬季氣溫驟降，外部環境乾冷加上室內外溫差大，容易讓頭皮在出汗與乾燥中反覆交替、打破頭皮保水度，容易因刺激引起不適，進而造成頭皮屑產生。juliArt建議，在挑選冬季洗髮精、護髮品時，除了確保洗髮精含有溫和的保濕與清潔成分，對抗因細菌感染引發的頭皮屑問題，以維持健康平衡的頭皮菌相。

＃juliArt覺亞 深層抗屑胺基酸洗髮精

juliArt,覺亞,東森自然美,50惠,洗髮,護髮,髮絲,頭髮。（圖／品牌提供）

針對油性頭皮屑困擾的人所研發，添加地衣複合物、複配多種植物抗菌成分，還有螯合劑、多元醇系統等厭菌技術，可以幫助頭皮維持好菌環境，讓壞菌不會過度佔領頭皮，幫助油水平衡、降低清潔刺激，讓髮絲更加健康豐盈。

＃東森自然美 BIO UP蘊活泌境強健洗髮精

juliArt,覺亞,東森自然美,50惠,洗髮,護髮,髮絲,頭髮。（圖／品牌提供）

把最近超紅的泌外體臉部養護成分，結合專利瑞士喚黑胜肽、Neo 17御髮科技及BIO UP獨家雞尾酒配方等4大專利，打造出可以幫助頭皮養護的洗髮單品，不僅是幫助每天日常清潔，輕鬆擁有絲緞級秀髮。

＃50惠 海藻染髮護髮霜

juliArt,覺亞,東森自然美,50惠,洗髮,護髮,髮絲,頭髮。（圖／品牌提供）

由日本樂敦製藥研發的海藻染髮護髮霜，運用獨家溫和配方，不含PPD、阿摩尼亞、矽靈、酒精、礦物油、Paraben等10種易致敏成分，提供熟齡老化頭皮的女性更加自然的養護選擇，使用羊棲菜、籠目昆布、裙帶菜、鉤沙菜與翅菜打造5重海藻精華萃取，有效修護受損髮絲。

關鍵字：

juliArt, 覺亞, 東森自然美, 50惠, 洗髮, 護髮, 髮絲, 頭髮

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