fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝橘子營養5大好處　連「白絲」一起吃進肚更健康

>

▲▼營養師曝橘子營養5大好處。（圖／Unsplash）

▲吃橘子對健康好處多多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現正是橘子的產季，而橘子也是年節必備水果之一，吃橘子除了讓人有大吉大利的寓意外，對於健康的益處也不少，營養師夏子雯分享，整顆橘子其實都是寶，一起來了解吃橘子的好處，同時也提醒兩種人吃橘子要注意。

你都怎麼吃橘子呢？有的人喜歡把橘子上白白的細絲拔乾淨，其實這些白色細絲叫做「橘絡」，含有膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便等好處，營養師夏子雯提醒，整顆橘子都是寶，下次一起把橘絡吃進肚能更健康。

▲▼營養師曝橘子營養5大好處 。（圖／翻攝自FB/夏子雯營養師）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

#橘子營養知多少？

#類黃酮素

又稱為維生素P，是一種抗氧化物，易被人體吸收，可保持血管暢通、維持血管彈性。

#維生素C

可促進膠原蛋白的生成，提供肌膚支撐力及彈性，能減少黑色素的形成。

#柑橘多酚

具有抗氧化、抗發炎，能保護心血管；多酚除了存在於果肉當中，含量最高的地方其實是在白色細絲「橘絡」上喔。

#水溶性纖維

果膠，能維持腸道健康，也有助於降低膽固醇。

#檸檬烯

存在於橙皮中，具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果（但我們根本不會去吃皮，而橙皮經過加工就為「陳皮」，是常見的中藥材之一）。

營養師也提醒兩類人吃橘子要注意，一類是腸胃道較敏感的人，橘子果肉中含有一定量的有機酸，容易對胃黏膜產生刺激；避免飯前或空腹吃橘子，降低腸胃不適的機率；另一種是血糖偏高或是糖尿病友，建議一次只吃1顆橘子，一天至多2顆，才不會攝取過量的糖分。

關鍵字：

橘子, 營養, 健康, 益處, 膳食纖維

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

陸劇《冬至》8台詞：習慣這個詞真的好疼，讓我沒資格被人憐憫

陸劇《冬至》8台詞：習慣這個詞真的好疼，讓我沒資格被人憐憫

48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1

48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學 「小全智賢」Minji到底有多美？原生五官像仙女　韓網熱議素顏比濃妝還正 張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點 黃仁勳CES演說換上「新鱷魚紋夾克」閃翻！網搜同款售價曝光 大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光 鎮金店聯手7-ELEVEN賣霜淇淋　免費撒開心果碎粒還抽金元寶 「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面