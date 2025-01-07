營養師曝橘子營養5大好處　連「白絲」一起吃進肚更健康





▲吃橘子對健康好處多多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現正是橘子的產季，而橘子也是年節必備水果之一，吃橘子除了讓人有大吉大利的寓意外，對於健康的益處也不少，營養師夏子雯分享，整顆橘子其實都是寶，一起來了解吃橘子的好處，同時也提醒兩種人吃橘子要注意。

你都怎麼吃橘子呢？有的人喜歡把橘子上白白的細絲拔乾淨，其實這些白色細絲叫做「橘絡」，含有膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便等好處，營養師夏子雯提醒，整顆橘子都是寶，下次一起把橘絡吃進肚能更健康。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

#橘子營養知多少？

#類黃酮素

又稱為維生素P，是一種抗氧化物，易被人體吸收，可保持血管暢通、維持血管彈性。

#維生素C

可促進膠原蛋白的生成，提供肌膚支撐力及彈性，能減少黑色素的形成。

#柑橘多酚

具有抗氧化、抗發炎，能保護心血管；多酚除了存在於果肉當中，含量最高的地方其實是在白色細絲「橘絡」上喔。

#水溶性纖維

果膠，能維持腸道健康，也有助於降低膽固醇。

#檸檬烯

存在於橙皮中，具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果（但我們根本不會去吃皮，而橙皮經過加工就為「陳皮」，是常見的中藥材之一）。

營養師也提醒兩類人吃橘子要注意，一類是腸胃道較敏感的人，橘子果肉中含有一定量的有機酸，容易對胃黏膜產生刺激；避免飯前或空腹吃橘子，降低腸胃不適的機率；另一種是血糖偏高或是糖尿病友，建議一次只吃1顆橘子，一天至多2顆，才不會攝取過量的糖分。