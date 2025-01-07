林家正1／11現身新光三越見面會　會員換點擊拳合照名額秒殺

記者蔡惠如／綜合報導

台灣棒球揚眉吐氣，去年12強當家捕手、旅美鐵捕林家正的溫暖好男人形象，也引發全台掀起「家正婦」粉絲熱潮，近期林家正首度擔任2025新光三越金蛇卡利High宣傳大使，光是影片就引起諸多討論，而新光三越也在1／11請林家正現身百貨見面會，會員扣點500點起即可與本人擊拳、合照。新光三越表示合照名額才開放就被秒殺，擊拳名額也在一天之內被掃光，當天想遠距離看本人的家正婦可別錯過。

▲林家正1／11將現身新光三越見面會。（圖／翻攝新光三越春節卡利HIGH電視廣告）

世界棒球12強賽台灣隊「心靈捕手」林家正奪冠後爆紅，身高185公分帥氣英挺，加上穿衣帥氣有品味，也成為許多時尚品牌的邀請對象，新光三越邀請林家正做春節檔期宣傳大使，拍攝專屬電視廣告，以西裝與球衣兩種風格入鏡，還巧妙帶入「All in」手勢，此外本人更要現身百貨1／11的專屬見面會。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，捕手林家正場下不斷鼓勵林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

新光三越2024新增52萬會員，為寵客推出多種針對會員的獨特優惠與獨家商品，包括兌換南韓當地才能買到的韓團SEVENTEEN周邊商品，還有卡利HIGH宣傳大使林家正的獨家見面會，也開放會員使用500點、1000點點數，換來150位可與林家正近距離合照、擊拳的特殊體驗。

新光三越表示，當初找宣傳大使提案林家正時，幾乎是無異議快速通過，因為林家正的溫暖與時尚形象，相當符合春節檔期的需求，甚至廣告中林家正時裝穿搭的造型，也是從他在機場現身的私服概念而來。

▲私下穿搭有型有款，成為許多品牌的新歡。（圖／記者王真魚攝）

工作人員透露，因林家正是為新光三越首度拍攝電視廣告，一開始對於30、40個工作人員的陣仗感到有點吃驚，表示：「比打棒球還緊張。」因為先拍攝西裝形象，需要有點時間「熱機」進度較慢，沒想到一換上球衣馬上變得超自在，眼神不一樣之外還默默在空檔時玩起棒球，在鏡頭前眼神姿勢馬上到位，最後拍攝進度還超前。

業者表示，1／11當天林家正將於A11舉辦見面會，150名報名會員將於規劃的舞台前方區域，與林家正互動握手，因其場地為開放式，所以民眾也能一起到場參與，而當天前幾名到場排隊的民眾，還可獲得限量號碼牌，有機會被抽中與林家正近距離互動玩遊戲。

▲旅美金牌棒球選手林家正帥氣有型，吸引一票粉絲追隨。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

林家正之前也參加英國時尚品牌香水亞洲首發會，卸下棒球裝，換上黑色皮衣，整個人帥勁十足。高中就前往美國求學的他分享，自己私下有噴香水習慣，就連球場置物櫃都會放香水，噴完香水讓自己變得更有自信。

當天他以黑皮衣搭配牛仔褲現身香水發表活動，分享自己平常就會有噴香水的習慣，噴上香水聞起來很舒服，讓自己開心，整個人也會變得更有自信。他表示最愛的是皮革香味的香水，因為會讓他聯想到他的皮革棒球手套。