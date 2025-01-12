蛇年必備開運輕奢珠寶　萬元初收agete、APM Monaco招好運荷包不縮水

▲金蛇年必備開運輕奢珠寶（圖／左至右GEORG JENSEN，agete，APM MONACO提供）

圖文／CTWANT

轉眼就即將迎來農曆的金蛇年，想要開運除了靠選對錢包、搭配色系之外，飾品當然也是不可或缺的單品，配戴在身上提升好運氣，更能為穿搭畫龍點睛！這次就來盤點金蛇年必備開運輕奢珠寶，千元起到萬元初就能入手，新年招好運，荷包也不心疼！

APM Monaco HIVER系列

一向走摩登前衛、精緻優雅路線的APM Monaco，這次也不例外，迎接金蛇年推出全新HIVER系列，以生動蛇型主題，展現優雅個性還能帶來「蛇來運轉」祝福的時髦幸運密碼！

▲APM Monaco全新HIVER系列，（左）Kaa纏繞式項圈／14,500元。（圖／品牌提供）

細緻的蛇紋環繞設計，搭配經典而明艷的色彩，柔軟的絨面材質與立體蛇刺繡，無論是手環、耳環、項鍊，打造豐富層次感，日常穿搭或派對晚宴都非常適合。

▲（左）APM Monaco Kaa雙層環繞式手鐲，NT$14,500，（中）Kaa耳環，NT$5,700，（右）Kaa環繞式手鐲，NT$9300。（圖／品牌提供）

agete海外限定蛇年系列

agete以蛇為靈感，將優雅的蛇形曲線與重生意象化為珠寶，融合閃耀鑽石與繽紛彩色寶石，精緻小巧的設計點綴於頸間與手腕，無限魅力又能招好運！

▲agete 10K蛇年彩色寶石項鍊 ／19,700元，10K蛇年彩色寶石手鍊／17,000元。（圖／品牌提供）

這系列包括彩寶項鍊、鑽石項鍊、彩寶手鍊以及鑽石手鍊四款設計，分別以10K材質結合鑽石及紅寶石、黃水晶、祖母綠、藍寶石、紫水晶等彩色寶石，加乘agete細膩的珠寶工藝細節，做為幸運物每天配戴很可以。

▲agete 10K蛇年鑽石項鍊 ／19,000元，10K蛇年鑽石手鍊／16,400元。（圖／品牌提供）

GEORG JENSEN 喬治傑生HERITAGE系列

來自丹麥皇室精品GEORG JENSEN相信大家都不陌生，簡約設計超百搭，而每年都會推出限定珠寶，今年也不例外，這次的台灣限定2025 HERITAGE藍紋瑪瑙款式珠寶，更找來女星林映唯來詮釋。

▲文青系女神林映唯穿戴GEORG JENSEN HERITAGE系列。（圖／品牌提供）

延續2025年度紀念系列的造型設計，採用氧化純銀揉以散發療癒色澤的藍紋瑪瑙，以纖巧廓形展現優雅與精緻，為新的一年倍添祥瑞之氣。

▲（左）GEORG JENSEN HERITAGE系列，台灣限定2025年度藍紋瑪瑙純銀耳夾／10,900元，（右）HERITAGE系列。台灣限定2025年度藍紋瑪瑙純銀項鍊／10,900元。（圖／品牌提供）

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