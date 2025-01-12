fb ig video ETtoday search mobile

蛇年必備開運輕奢珠寶　萬元初收agete、APM Monaco招好運荷包不縮水

>

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲金蛇年必備開運輕奢珠寶（圖／左至右GEORG JENSEN，agete，APM MONACO提供）

圖文／CTWANT

轉眼就即將迎來農曆的金蛇年，想要開運除了靠選對錢包、搭配色系之外，飾品當然也是不可或缺的單品，配戴在身上提升好運氣，更能為穿搭畫龍點睛！這次就來盤點金蛇年必備開運輕奢珠寶，千元起到萬元初就能入手，新年招好運，荷包也不心疼！

APM Monaco HIVER系列

一向走摩登前衛、精緻優雅路線的APM Monaco，這次也不例外，迎接金蛇年推出全新HIVER系列，以生動蛇型主題，展現優雅個性還能帶來「蛇來運轉」祝福的時髦幸運密碼！

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲APM Monaco全新HIVER系列，（左）Kaa纏繞式項圈／14,500元。（圖／品牌提供）

細緻的蛇紋環繞設計，搭配經典而明艷的色彩，柔軟的絨面材質與立體蛇刺繡，無論是手環、耳環、項鍊，打造豐富層次感，日常穿搭或派對晚宴都非常適合。

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲（左）APM Monaco Kaa雙層環繞式手鐲，NT$14,500，（中）Kaa耳環，NT$5,700，（右）Kaa環繞式手鐲，NT$9300。（圖／品牌提供）

agete海外限定蛇年系列

agete以蛇為靈感，將優雅的蛇形曲線與重生意象化為珠寶，融合閃耀鑽石與繽紛彩色寶石，精緻小巧的設計點綴於頸間與手腕，無限魅力又能招好運！

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲agete 10K蛇年彩色寶石項鍊 ／19,700元，10K蛇年彩色寶石手鍊／17,000元。（圖／品牌提供）

這系列包括彩寶項鍊、鑽石項鍊、彩寶手鍊以及鑽石手鍊四款設計，分別以10K材質結合鑽石及紅寶石、黃水晶、祖母綠、藍寶石、紫水晶等彩色寶石，加乘agete細膩的珠寶工藝細節，做為幸運物每天配戴很可以。

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲agete 10K蛇年鑽石項鍊 ／19,000元，10K蛇年鑽石手鍊／16,400元。（圖／品牌提供）

GEORG JENSEN 喬治傑生HERITAGE系列

來自丹麥皇室精品GEORG JENSEN相信大家都不陌生，簡約設計超百搭，而每年都會推出限定珠寶，今年也不例外，這次的台灣限定2025 HERITAGE藍紋瑪瑙款式珠寶，更找來女星林映唯來詮釋。

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲文青系女神林映唯穿戴GEORG JENSEN HERITAGE系列。（圖／品牌提供）

延續2025年度紀念系列的造型設計，採用氧化純銀揉以散發療癒色澤的藍紋瑪瑙，以纖巧廓形展現優雅與精緻，為新的一年倍添祥瑞之氣。

10款蛇年開運輕奢珠寶！千元起收：agete、喬治傑生、APM MONACO…招好運荷包不縮水

▲（左）GEORG JENSEN HERITAGE系列，台灣限定2025年度藍紋瑪瑙純銀耳夾／10,900元，（右）HERITAGE系列。台灣限定2025年度藍紋瑪瑙純銀項鍊／10,900元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
小資族送給自己的年終禮物！1萬5以內精品小物20款推薦「GUCCI鑰匙包」「DIOR戒指」「CELINE卡夾」「FENDI掛飾」「BOTTEGA VENETA手環」通通可以無痛入手！
ALLSAINTS 皮衣準備賣爆！林家正公開最愛「這款皮革味」香水，還透露私下喜歡逛花店、買花 反差萌讓人融化
原始連結

關鍵字：

周刊王, 金蛇年, 輕珠寶, agete, 喬治傑生, APM Monaco

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最容易內耗三大星座！TOP 1愛做夢導致現實落差太大　心理無法接受

最容易內耗三大星座！TOP 1愛做夢導致現實落差太大　心理無法接受

不是金秀賢！金智媛為他剪了「眉上瀏海」整個人更靈動可愛

不是金秀賢！金智媛為他剪了「眉上瀏海」整個人更靈動可愛

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮也正翻！御姐風一刀切、溫柔系短鮑伯跟著剪

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮也正翻！御姐風一刀切、溫柔系短鮑伯跟著剪

Lisa太辣！性感比基尼大秀水蛇腰　零贅肉曲線狂吸650萬粉絲讚 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友 Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣 新年必買5大「威士忌禮盒」　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中 Y／Project震撼宣布歇業！破產尋無買家　14年輝煌解構美學走入歷史 朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行 提醒！今星巴克推大杯買一送一　爽賺一杯加持小周末

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面