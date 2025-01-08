《問問星星吧》李敏鎬穿學生服變流氓版金嘆　重回顏值顛峰靠4招保養法

▲李敏鎬。（圖／取自actorleeminho IG）

圖文／CTWANT

Netflix最新韓劇《問問星星吧》是「從地球到外太空」的浪漫愛情影集，將韓國影集內容推向令人驚艷的新「高度」。由韓國最具代表性的兩大演員李敏鎬與孔曉振首次攜手合作備受全球觀眾期待，李敏鎬在劇中飾演一位以太空觀光客短暫停留的婦產科醫生「孔龍」，也是韓國頂級財閥MZ集團的準女婿，懷有任何人都不能說的秘密任務前往外太空，李敏鎬也突破以往形象有許多搞笑演出。

▲李敏鎬與孔曉振合作主演最新韓劇《問問星星吧》。（圖／Netflix提供）

37歲的韓國頂流男神李敏鎬在2013年以《繼承者們》「金嘆」一角紅遍全亞洲，《問問星星吧》第一集他再度穿回高中制服，劇中角色不是財閥家族少爺，不過李敏鎬帥氣的臉龐加上模特兒般的好身材依舊是當年的制服男神。讓許多人也驚訝其實李敏鎬的保養還是做得滿好的，雖然李敏鎬時常被拍到「腫一圈」照片，不過劇中李敏鎬狀態極佳，他也曾分享自己的保養、健身方法，趕快來看看吧！

▲李敏鎬在2013年以《繼承者們》「金嘆」一角紅遍全亞洲。（圖／翻攝自Netflix畫面、Netflix提供）

《問問星星吧》李敏鎬保養方法：注重清潔＋保濕

李敏鎬曾在訪問時表示自己不是很勤勞護膚的人，但因為當演員拍戲時每天都要化妝，所以他相當注重清潔，還有一些基本護理，想要有穩定的膚況一定要注重清潔，否則髒污會堵塞毛孔就容易長痘痘、粉刺。另外就是要加強保濕，面對鏡頭時才會更有自信。

▲李敏鎬。（圖／取自actorleeminho IG）

《問問星星吧》李敏鎬保養方法：一年一次音波拉提

李敏鎬分享不只是女生需要，其實也有越來越多的男性關注護膚、保養，像他20歲以後就開始「維持一年做一次」的Ulthera音波拉提來護膚保養，通過良好的自我管理，他相信未來能讓自己看起來比年齡年輕10~20歲。

▲李敏鎬分享男性也要好好護膚、保養。（圖／取自actorleeminho IG）

《問問星星吧》李敏鎬保養方法：保持清淡的飲食原則

李敏鎬特別注重晚餐，而且一定會保持清淡的原則，因為晚上吃太鹹、重口味的話隔天工作就會感覺特別水腫，平時除了多吃健康的食物之外，也會搭配去水腫食物來輔助，像是西瓜、黃瓜、香蕉之類的食材。而且注重休息時間的李敏鎬真的超級自律，他曾分享早上鬧鐘響了就起床，因為賴床並不會讓身體獲得更好的休息品質，起床後就去洗漱、吃一頓健康早餐開啟每一天。

▲李敏鎬特別注重晚餐。（圖／取自actorleeminho IG）

《問問星星吧》李敏鎬保養方法：固定健身

李敏鎬曾表示自己是易胖體質，只要太累就容易看起來「浮腫」，因此為了控管自己的狀態他非常喜歡運動，加上自己運動細胞很好，無論是慢跑、游泳、重訓、打羽球、衝浪都OK，總之一定要找到自己喜歡的運動並堅持。

▲李敏鎬非常喜歡運動。（圖／取自actorleeminho IG）

李敏鎬說每個人都有各自的美，不用把自己限制在框架裡，發現自己的魅力和特點，自然而然會找到自信。

延伸閱讀

▸ 薄瓜瓜哥斯大黎加度蜜月！「甜摟老婆」自拍賀新年 嬌妻美顏首度曝光被讚爆

▸ 計程車司機被乘客認錯！意外找到「雙胞胎哥哥」 身世之謎終揭開

▸ 原始連結