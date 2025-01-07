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2025 CES三星最新AI電視　可即時「翻譯語言」上字幕

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著美國消費性電子展（CES）的揭幕，世界上又有更多科技新話題，2025年的CES絕對是聚焦AI，而使用者也將慢慢體會Ai將如何改變生活，韓廠三星在展前先發布旗下電視商品的新升級，包括旗艦Neo QLED 8K QN990F機種，以及透過AI運算可出現的新功能，包括即時翻譯字幕以及一鍵搜尋，讓視聽娛樂能更有廣度與深度。

▲三星、LG於美國2025 CES展中陳述對未來電視的AI概念。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

三星在2025 CES展上重點無疑是家電品類，發表最新旗艦款Neo QLED 8K QN990F機種，表示透過AI運算，可將影像升頻，把低解析度內容升級至8K畫質，以及畫面聲音優化、色彩增強等，並隨著所在環境自動調整音質與畫質。

▲三星、LG於美國2025 CES展中陳述對未來電視的AI概念。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

而Neo QLED、OLED、QLED和The Frame等機型也將透過Samsung Vision AI，提供通話即時翻譯（Live Translate）、一鍵搜尋（Click to Search）與生成式桌布（Generative Wallpaper）功能，透過內建人工智慧翻譯模型，提供即時字幕翻譯，讓使用者可以觀看更多異國語言的內容，初期支援7種語言；在觀看過程中直接針對演出的人物、物體進行搜尋，另外還可以依照用戶喜好，打造個人化的顯示桌布。

▲三星、LG於美國2025 CES展中陳述對未來電視的AI概念。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

針對The Frame系列所推出的三星藝術市集，三星也宣布將擴大涵蓋到MICRO LED系列與Neo QLED和QLED等機型，之後的使用者也可至藝術市集下載藝術畫作，點綴生活空間，該平台目前收錄了超過3,000件精選作品，包括紐約現代藝術博物館（MoMA）以及馬格利特（Magritte）和巴斯奇亞（Basquiat）等藝術家遺產管理機構的藏品。

此外，也推出該系列新機型The Frame Pro，強調採用Neo QLED技術，呈現更鮮豔的色彩、更鮮明的對比，並優化區域控光展現更深邃的黑色，另配備創新的無線美型集線器，使用無線傳輸技術連接分離的電視盒，將電視背面整體僅簡化到一條電源線安裝。

▲三星、LG於美國2025 CES展中陳述對未來電視的AI概念。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

LG在今年的CES展場，仍延續去年提出的「Affectionate Intelligence情感智能」概念，表示全新的AI人工助理LG FURON即將登場，主打能即時了解用戶的情況與需求，和透過背景資料，協調所有設備和服務，提供更客製化的建議。

像是FURON發現使用者在咳嗽，會自動調高室內溫度，或是偵測使用者睡眠狀況不佳，建議將溫度從幾度調到幾度，甚至還會建議「今天下午沒有行程，可陪媽媽去做健康檢查」等。

另LG也將微軟的Copilot服務用於新款電視，透過微軟的語音辨識與相關技術，強化口語的使用體驗，並將Xbox App登上webOS作業系統，日後Xbox平台使用者也能用LG智慧電視玩遊戲。

關鍵字：

三星, LG, CES, AI, 電視

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