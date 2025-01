Rosé MV男主角Evan Mock私服穿搭太圈粉！更是LV御用模特兒

文/美人圈

相信BLINK們近期都深陷在Rosé最新歌曲〈Toxic 'Till The End〉中,不僅歌詞充滿了脆弱情感,MV中頂著鮮豔粉色寸頭的男主角Evan Mock更是一瞬間成為全網熱搜對象,迷人不羈氣質就連男生看了都直呼:「好帥!」。能在MV中勾走Rosé的心,光靠顏值是遠遠不夠的,Evan Mock除了與生俱來的魅力讓人著迷外,私服穿搭也很有一套,是時尚圈公認的穿搭模板代表,LV甚至點名他為御用模特兒。本篇也帶你一探Evan Mock私服亮點,想不被圈粉都難。

▲Rosé歌曲〈Toxic 'Till The End〉中的MV男主角是Evan Mock。(圖/IG@mtv、IG@roses_are_rosie)

Rosé MV男主角Evan Mock是誰?

《Rosie》全專共收錄12首歌,其中共有3首歌有MV,分別是已公開的〈APT.〉、〈number one girl〉以及〈Toxic 'till the end〉,而〈toxic 'till the end〉MV男主角,就是曾出演過新版《Gossip Girl》的夏威夷演員Evan Mock。

▲Rosé與Evan Mock在MV中還有一場驚人的吻戲。(圖/Youtub/ROSÉ)

27歲的Evan Mock不僅是演員和模特兒,還是一名攝影師兼衝浪、滑板高手,才華洋溢加上俊俏臉蛋與迷人身材,吸引了近百萬粉絲追隨。在MV中,Rosé以精湛的演技展現這段感情中愛與傷的交織,還有一場驚人的吻戲,讓不少粉絲直呼太羨慕Evan Mock了!

▲Evan Mock。(圖/IG@evanmock,下同)

Evan Mock私服穿搭亮點:大膽挑戰亮色系

Evan Mock不僅頭髮配色搶鏡,私服穿搭也很敢於嘗試各種亮色系單品,像是寶寶藍色針織衫配上桃粉色單寧褲、或是彩色圖騰毛衣搭配紫色西裝褲。乍看之下很難消化的高彩度配色在他的巧手混搭下都變得時髦又具個人特色!建議初次挑戰亮色系穿搭的男生先別急著學Evan Mock把所有配色都往身上疊加,可以遵循「一次不要超過3種配色」的穿搭原則,通過少量的色調來達到統一感,但又不會像單色一般無趣,同時不至於有眼花撩亂、下手過重的感覺。

Evan Mock私服穿搭亮點:飾品多層次疊搭

作為skater boy代表,私下的Evan Mock風格大多走運動街頭風,「寬鬆T恤+五分短褲」是日常標配。為了削弱過於休閒的氣息,他會利用不同材質和元素的項鍊、手飾、腕錶等去做混搭疊加,營造出視覺層次感,會比起單純配戴一個浮誇的飾品更具高級感!

此外,把長短不一的項鍊疊帶也很有延伸效果,可以拉長頸部線條,讓整體造型更顯修長。

Evan Mock私服穿搭亮點:精品時尚融合街頭與休閒感

Evan Mock私服穿搭能脫穎出眾的關鍵正是因為他很懂得把高端精品與街頭潮流Mix & Match!明明上半身是正式感襯衫配針織背心,卻刻意搭配份量感的球鞋,或者以休閒套裝混搭精品包呈現出反差魅力,再搭配他那頭超吸睛的粉色寸頭,成功拿捏運動元素與高級感,充分展現街頭活力但又不失精緻氣息,根本是穿搭的高階玩家。

Evan Mock私服穿搭亮點:去性別化穿搭

近幾年時尚圈吹起一股「性別模糊化」穿搭風,如今男生穿著比較女性化的單品已變得稀鬆平常,Evan Mock就是很好的例子!Evan Mock多次在時尚活動身穿短版剪裁的上衣大展「露腰時尚」,大方展露腹肌線條,偶爾日常私服還會把褲頭拉低展露內褲邊,極度誘惑。

此外,他也曾大膽嘗試透膚上衣、以及鏤空背心等,若隱若現透出精實身材曲線,模糊男女裝界線的造型,令人看了臉紅心跳。

