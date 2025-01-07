安格斯12星座一周運勢1／6-1／12　金牛多一點笑容、雙子當心快語傷人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

金水同移對於這周的牡羊座來說，湧現了「做自己、好自在」的舒適氣場，凡事直率、坦誠不但不會闖禍，反能為你帶來逢凶化吉的好運能量！單身牡羊適合主動表白，自信不假修飾的態度會是勝出的一大因素，但需注意分寸，避免過於急躁給人太大壓力。你的幽默感與溫暖表現讓周遭朋友更願意親近你，是拓展社交圈的大好時機喔！

金牛 4.21～5.20



金牛兒雖然向來沉穩持重，不過火逆進入你的第三宮，與人溝通中的某些潛在心結可能浮上檯面，需注意避免過於固執引發爭執。單身者有機會在熟人介紹中遇見有趣的對象，可暫且別想太多從友情的出發點互動會更自然些。人際溝通則需保持耐心，特別是與同事的協商，就算不懂別人的幽默，多一點笑容就能化解尷尬氣氛。

雙子 5.21～6.20



雙子的快人快語有時容易顯得過於聰明刁鑽，在長輩面前這樣表現倒也可愛，但在情人或心上人面前則容易走險，好、壞評價十分兩極，不如收斂一點。感情上需多注重互動中的細節，單身者或許會因一句話而對某人心動，這種微妙的情愫可能會為你帶來新的啟發。近期你在社交場合的表現備受矚目，適合參與聚會拓展人脈。

巨蟹 6.21～7.21



火星逆行進入巨蟹本命宮的影響如漣漪般一圈圈的擴大，讓本周的巨蟹座情緒起伏明顯，容易因細微的事情與人發生摩擦。單身者易因外界壓力而感到不安，建議先釐清初衷再做選擇；有伴侶的巨蟹則需注意與對方的溝通方式，避免因情緒化表現引發爭執。這段時間再忙也別忽略了健康，調整作息與飲食是重中之重。

獅子 7.22～8.22



擺脫了火星之下的層層壓力，這周就算星空中沒有助星，一樣能感受到如釋重負的輕盈感，將能以神采奕奕的狀態回歸人際！這段時間你的正能量感染了周遭人，特別是在需要團隊合作的情境中，領導力備受讚賞。單身者在聚會場合中特別吸睛，容易吸引新桃花；有伴侶的獅子則適合與另一半共度溫馨時光，為感情注入更多活力。

處女 8.23～9.22



處女座這周整體表現平步青雲，情路走得穩重而真誠，雖然不見得一路順暢，但只要身邊有人陪你一起笑一起哭，都會是你該好好珍惜的伴侶！這段時間單身者適合勇敢表達自己的心意，誠懇的態度能為你贏得好感！工作場合中你細膩的觀察力備受肯定，但也需注意別因吹毛求疵讓人感到壓力。

天秤 9.23～10.22



好聽的話人人會說，但很少人可以像天秤座這麼不著痕跡、自然而然的吹捧！這周人際宮位金星與太陽相互輝映，天秤柔軟身段搭配微甜的言語溝通，幾乎無往不利，可以趁著這段時間溝通喬事，單身者在社交場合中容易遇見心儀對象；有伴侶的天秤則適合與對方進行深層對話，在舒適的氣氛下化解過去的誤解。

天蠍 10.23～11.22



天蠍愛情宮位迎來愛情星，單身者頗有飛來艷福的邂逅運，這段時間禁錮已久的內心特別容易動搖，有機會面臨某些感情上的抉擇。交往中的天蠍浪漫感性的行逕更加明顯，但不見得每個情人都買單，避免過於浮誇的表現，只要展現真心，情人就能快速get到！生活層面則建議多留時間給自己，適度放空能幫助你理清思緒，提升整體運勢。

射手 11.23～12.21



射手消費量持續增大，雖然水星帶財的效應也好得驚人，但就要當心近期射手錢錢來得快去得也快，獎金再漂亮仍滿足不了你花錢如流水的傾向。與情人之間相處雖甜，卻也很可能為錢煩惱，彼此價值觀略不相同，還需要花時間磨合。你的幽默感依然是人群中的亮點，但也需注意避免過於隨性直白而忽略他人感受。

摩羯 12.22～1.19



日水同坐於摩羯本命宮位，這周在兩大吉星合相之下，再度抬升了你的基本運盤，可望心想事成，年末年初天天都是好日子，適合拿出熱忱積極面對生活中的挑戰。單身者告白能成，坦誠無罪，不妨直來直往帥氣做自己！有伴侶的摩羯則適合規劃兩人未來，共同奮鬥的過程會讓感情更加深厚。

水瓶 1.20～2.18



金星進入水瓶二宮，這周的你在消費購物上要格外謹慎，就算再理性，也很可能禁不起旁人鼓吹說服而衝動購物！至於感情生活則稍顯平淡，單身者雖有一些互動機會，但往往雷聲大雨點小，難以飛高走遠。有伴侶的水瓶則需注意因消費觀念不同引發的小摩擦，只要多一點同理心，就能化解彼此之間的緊張氣氛。

雙魚 2.19～3.20



沉浸在「金星之月」的雙魚，接下來直到月底都能散發溫暖能量，特別是有伴侶的雙魚，能與情人相處融洽，只要一點點浪漫就能感受到滿滿的幸福感。家庭與朋友圈的和諧氛圍為你帶來全方位的助力，即便遇到小人也能化險為夷。唯獨須留意自己的金錢習慣，避免因情緒化而做出不理智的消費決定。

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