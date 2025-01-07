相處自在、常微笑　女友必備4特質男人愛到離不開





▲女友必備4特質男人愛到離不開。（圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

能夠長久抓住男友心的，絕不是一張好看的外表，雖說長得正，贏在起跑點，但愛情畢竟是場持久戰，就算有仙女級美貌，看久還是會膩。其實要留住男友的心很簡單，擁有以下4種特質，男友絕對不想放開你。

1. 會好好傳達自己意見的女生

很多女生都有的共通缺點：「我不說你也要知道我在想什麼啊！」，且不說兩人的交情，就算是父母都不一定有這樣的能力，更而況對方還是個男人。很多事情你覺得難以啟齒，面子拉不下來，那都是「你覺得」，沒準對方根本不覺得有什麼，你說了問題就解決了，你悶著不說，硬要對方猜，自己一個人難過又怪男友不懂你，一句話能解決的事，何必搞這麼辛苦呢？

這世上沒有人有義務去完全懂另一個人，因為每個人都是獨立的個體，試著先與自己自問自答，你能接受的溝通到什麼地步，而你無法說出口的理由是什麼，想清楚再傳達給男友知道。

2. 支持自己的女生

沒有人會想跟一個，整天與自己唱反調，唱衰自己的人在一起，有許多情侶走不下去，並非沒有愛，只是因為兩人志向不同，又無法彼此認同所致。其實若你愛他，只要他的決定不傷天害理，作為女友都該全力支持他，如果沒辦法給實質幫助，給他言語上的鼓勵，也是一種心靈慰藉，或許夜深人靜之時，他會比較脆弱悲觀，給他一個溫柔的擁抱，他便會覺得和你在一起，他無所不能並充滿能量，這樣的女孩，誰會想要放手呢？

3. 不讓人有壓力的女生

壓力來自很多地方，舉例而言，剛開始交往或許會有蜜月熱戀期，但也會有尷尬期，尤其比較安靜內向的女生，或許女方認為要當個聆聽者，但男方卻會解讀成，你是不是和我沒話說，而會因為這個氣氛感到有壓力。與這個情況的另一個極端，是無法接受安靜，兩人的對話一旦中斷，你便會感到焦慮，或許你會不斷說話、找話題，又或者你會催促對方說點什麼，久而久之對方每次與你聊天，就會因為怕安靜，而有無形的壓力。

交流是雙邊的，除了聆聽之外，表達自己意見也很重要。而不管是友情還是愛情，其實最棒的狀態，就是兩個人坐在一起，就算不說話，氛圍也是自在又舒服的，不需要給自己和對方壓力，試著享受一下兩人靠在一起的安靜時光。

4. 永遠保持微笑的女生

「你笑一個就是最好的禮物。」偶像劇男主角不是在調情，他說的是真的，笑容的感染力其實超乎我們想像，陽光正能量的人，會讓人不自覺想靠近，跟他在一起就會感到被治癒，所以多微笑，當個治癒系女友吧！