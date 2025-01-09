學女星毛毛外套穿搭術！李聖經穿出高級又顯瘦、Red Velvet Joy甜酷風

▲女星毛毛外套穿搭技巧。（圖／JOY IG，李聖經IG，許路兒IG）

圖文／CTWANT

這周又要降溫了，這時候有一件暖呼呼的毛毛外套不只保暖、還超療癒！每年冬天、軟綿綿的毛毛外套就會成為時尚圈寵兒，連各大女星都搶著穿，趕快來學習女星們的時髦穿搭技巧，跟著暖進心裡！

李聖經 毛毛外套＋短版洋裝

長腿女神李聖經穿上份量十足的灰色Max Mara毛毛大衣，搭配同色系細肩帶洋裝。蓬鬆柔軟的材質，一件套上就非常保暖，卻一點也不顯臃腫，關鍵就是露出纖細的鎖骨線條，以及短版洋裝設計展現逆天美腿，適當露膚不只有高級感，更是顯瘦的技巧！

▲李聖經。（圖／李聖經IG）

Red Velvet JOY 白色毛大衣＋顯瘦黑色上衣／粉嫩工裝褲

毛毛外套也能混搭出休閒感？不妨學習Red Velvet成員JOY的搭配技巧！白色毛大衣內搭顯瘦的黑色上衣，下半身再搭配粉色工裝褲，以及可愛的毛帽，風格可鹽可甜，也讓原本比較奢華貴氣的毛毛外套，瞬間變得充滿清新的俏皮感！

▲Red Velvet JOY。（圖／JOY IG）

許路兒 毛毛外套＋同色系寬褲

擔心毛毛大衣容易顯得臃腫？像許路兒一樣運用同色系穿搭製造視覺延伸感吧！米色中長版外套搭配寬管褲，心機露腰好顯腰瘦，整體溫暖色調既優雅又有精緻的鬆弛感，還能展現修身好比例。而蓬鬆柔軟的外套讓褲裝多了一份隨性慵懶氣質。

▲許路兒。（圖／許路兒 IG）

韓韶禧 毛毛外套＋牛仔褲

喜歡率系俐落風格，那就不要錯過韓韶禧這套穿搭，駝色拼接白色毛絨設計，搭配外套不穿好的技巧，更能顯現迷人層次，內搭白色背心＋百搭牛仔褲，打造又帥又萌的對比衝突美感！

▲韓韶禧。（圖／韓韶禧 IG）

LISA 霸氣毛毛大衣＋透膚薄紗洋裝

如果是走大膽狂野的「浮誇系女王」路線，那LISA的這套浮誇性感風格、你一定要偷師。近期完全解放自我的LISA，穿衣風格愈來愈火辣，披上霸氣又保暖的毛毛大衣、裡面搭配透膚薄紗洋裝，性感指數飆到最高，大膽敢秀的你，學起來真的回頭率爆表！

▲Lisa。（圖／LISA IG）

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