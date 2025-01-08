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MFK「白襯衫香水」化為最美擴香、Acqua di Parma車用擴香再造頂規氣勢

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▲▼室內香氛。（圖／品牌提供）

▲居家香氛越來越備受重視。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

香味代表你的品味，除了香水以外，現代人越來越注重空間中的香氛，舒服的香氣能讓人放鬆療癒，不只家裡要香香的，就連車上的空間也要注重才是！

▲▼室內香氛。（圖／品牌提供）

▲MFK 永恆之水淡香水，70ml，6,900元。

MFK品牌經典的永恆之水，是一款百搭香氛，以檸檬與佛手柑的清新香氣，喚醒鈴蘭與七里香的優雅花香，緩緩綻放出淡淡的麝香木，猶如每個人衣櫃裡百搭的白襯衫。

▲▼室內香氛。（圖／品牌提供）

▲MFK 永恆之水居家擴香經典款，6,000元。

品牌再推出永恆之水居家擴香，由擴香枝條溫柔地將香氛的明亮感散播在空間中，清新如微風吹拂過，緊接著綻放出鈴蘭、丁香的夢幻花束香氣，最後由明亮的麝香木襯底，猶如為空間畫上一抹純白，打造如被溫柔擁抱的法式氣息。

▲▼室內香氛。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma車用擴香鱷魚皮套-經典黃，66,000元。

Acqua di Parma車用擴香再造頂規氣勢，在台首度推出極珍稀鱷魚皮版本，以Acqua di Parma經典的品牌黃色亮相，同步搭配特製黃色內裝殼，完美硬挺觸感及車縫，體現義大利工藝的精緻美學及現代化高科技的完美融合。此外，經典款皮套也推出兩款全新限量色，百搭的焦糖棕溫柔帶微甜的迷人色澤，而帶有和諧溫暖氣息的雲霧藍也將打造最溫暖療癒的行車空間。

▲▼室內香氛。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma車用擴香皮套-焦糖棕、雲霧藍，7,200元。

車用擴香內的可替換式香氛膠囊包含九種香氣選擇，無論安裝或操作使用上都十分方便，具有磁性支架，能輕鬆固定在車內的冷氣出風口，當打開擴香的接受器與車內空調時，香氣會隨著冷氣空調的循環擴散至整個車內空間。

關鍵字：

香氛, 家居, 車用, 永恆之水, AcquadiParma

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