妝容沒有氛圍感？掌握頰彩one tone技巧　輕鬆打造初戀曖昧顏

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要擁有秋冬的氛圍感妝容，頰彩可以說是很重要的單品，比起眼影甚至可以單顆成妝，直接用在眼影、頰彩的位置，打造出one tone的粉嫩感，近期也有不少美色頰彩，一眼就會被生火。

＃ADDICTION 癮色粉顏頰彩蜜（亮采），售價940元

在小紅書一片哀嚎買不到韓系水光感腮紅棒的時候，日系專業彩妝品牌ADDICTION已經直接推出總共13色的癮色粉顏頰彩蜜，有8支柔霧、5支亮采款，每一個顏色都百搭又超時髦，重點是淡雅的細緻光澤，完全不用擔心像是肌膚出油過後的油膩感，即使是亮采也是水潤絲滑的透明感，新手超好拍開，不會把底妝都帶走，90%美容液成分上妝更加強養膚。

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕調光師粉霜盤，售價2800元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER向來散發藝術家靈魂，把大膽玩色融入各種彩妝單品之中，這次推出的HD SKIN粉無痕調光師粉霜盤，一盒包含6色腮紅、6色修容，以冷暖調膚色來區分，可以單色使用，也可以混搭出自己想要的色彩，帶有霜狀的質地推開展現通透妝感，無設限各種妝容色彩。

＃RMK 透光眼頰棒，售價1250元

霜狀的單品向來可以呈現出比粉體更多的飽和度，RMK在1月首發的透光眼頰棒一次推出絕美的6色，一支就可以完成雙眼與頰彩的妝容，而且不只是單色，後續更可以疊加其他眼影或是腮紅，製造出更為服貼又有層次感的肌膚妝效，超絲滑的奶油質地超容易推勻，展現出細緻光感。