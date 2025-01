妝容沒有氛圍感？掌握頰彩one tone技巧　輕鬆打造初戀曖昧顏

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

想要擁有秋冬的氛圍感妝容,頰彩可以說是很重要的單品,比起眼影甚至可以單顆成妝,直接用在眼影、頰彩的位置,打造出one tone的粉嫩感,近期也有不少美色頰彩,一眼就會被生火。

#ADDICTION 癮色粉顏頰彩蜜(亮采),售價940元

在小紅書一片哀嚎買不到韓系水光感腮紅棒的時候,日系專業彩妝品牌ADDICTION已經直接推出總共13色的癮色粉顏頰彩蜜,有8支柔霧、5支亮采款,每一個顏色都百搭又超時髦,重點是淡雅的細緻光澤,完全不用擔心像是肌膚出油過後的油膩感,即使是亮采也是水潤絲滑的透明感,新手超好拍開,不會把底妝都帶走,90%美容液成分上妝更加強養膚。

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕調光師粉霜盤,售價2800元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER向來散發藝術家靈魂,把大膽玩色融入各種彩妝單品之中,這次推出的HD SKIN粉無痕調光師粉霜盤,一盒包含6色腮紅、6色修容,以冷暖調膚色來區分,可以單色使用,也可以混搭出自己想要的色彩,帶有霜狀的質地推開展現通透妝感,無設限各種妝容色彩。

#RMK 透光眼頰棒,售價1250元

霜狀的單品向來可以呈現出比粉體更多的飽和度,RMK在1月首發的透光眼頰棒一次推出絕美的6色,一支就可以完成雙眼與頰彩的妝容,而且不只是單色,後續更可以疊加其他眼影或是腮紅,製造出更為服貼又有層次感的肌膚妝效,超絲滑的奶油質地超容易推勻,展現出細緻光感。