LIFE經典／台南最新TAC首獎建築　誠品南台最大店第一季登場

▲誠品生活台南將在今年第一季登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南即將迎來一座以創新設計的地標「誠品生活台南」。這座四層樓、總面積達6,000坪的綠建築，以融合自然與永續的理念，以美學與功能性兼具的設計重新詮釋現代商業空間的可能性，獲得「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎，預計今年第一季試營運。

永續與自然的建築特色

「誠品生活台南」由建築師羅耕甫操刀設計，以有機綠建築概念為核心，將自然光線與台南的溫暖氣候融入建築內部。建築外觀設計流暢，結合環保建材，減少對環境的負擔。入口處設有近百階景觀大步梯，通往挑高10米的雙層書店，讓建築本身成為城市中一座沉浸式的閱讀殿堂。

商業空間的多元規劃

誠品生活台南內部的空間規劃核心位置為書店，挑高空間以沉穩的木質調為基底，塑造出優雅而開放的氛圍。兒童館蒐羅來自世界各地的繪本，結合多功能親子共讀空間，為家庭客群打造專屬的互動場域。

指標性的文化與社交場域

「誠品生活台南」主打不僅是購物空間，也致力於打造文化、社交與美學於一體的生活聚所。建築內部由蕭博文建築師設計，巧妙結合台灣早期建築的「埕」，提供露台、綠意天井和大面積公共空間，鼓勵人們在此交流互動，體驗創意與靈感的激盪。

獲獎背後的設計理念

從設計細節到空間體驗，「誠品生活台南」將台南的人文歷史與現代美學融合，它對永續與文化的雙重重視，以創新的形式展現出當代商業空間的無限可能。