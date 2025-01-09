康寧春節推鍋具優惠「不到3折」　樂扣樂扣保鮮盒買一送一

記者蔡惠如／綜合報導

康寧餐具迎接2025年春節檔期，以新品上市及超值促銷搶攻年節市場。主打「晶磁透明鍋」與兩大人氣IP系列新品，包括小熊維尼開心農場餐盤和SNOOPY海灘假期保溫杯，並推出買一送一及滿額贈禮活動；樂扣樂扣因應三井林口二館新店開幕，特定玻璃保鮮盒也推買一送一優惠。

▲康寧餐具2025新品「晶磁透明鍋」，底部適用於IH爐。（圖／各業者提供）

春節到了許多民眾想買新鍋，康寧新推出「晶磁透明鍋」以繼承其高耐熱特性，還升級全面適配IH爐和電磁爐，讓使用範圍更廣。在春節期間4.1L規格原價4,880元，特價2,999元，還加贈價值1,330元的鈦輕量不沾平煎鍋；另一經典商品「晶華鍋」，也推出雙鍋組優惠，原價6,360元，特價僅需1,888元帶回家，不到3折，並附贈Pyrex耐熱湯匙，滿足家庭年菜製作需求。

▲康寧餐具3.8L公升晶華鍋。

而康寧一向受歡迎的IP「小熊維尼開心農場系列」也推出9款新花色，從拉麵碗到平盤應有盡有，新春期間購買該系列產品，可享同款型「復刻黑白」系列餐盤買一送一；SNOOPY鋅動輕瓷不鏽鋼保溫杯也推全新「海灘假期」花色，搭配復刻黑白與露營趣系列，也有任意品項買一送一，再贈長柄杯刷兩支優惠。

▲康寧餐具「小熊維尼 開心農場」新花色（上）；康寧餐具復刻黑白保溫杯瓶系列（下）。

康寧表示，春節優惠期間除單品特價外，再推滿額贈禮活動，單筆消費滿1,680元贈不鏽鋼刨絲器組，滿3,800元贈廚房刀具組，滿6,800元則贈鈦輕量不沾平煎鍋，活動期間至3／3，數量有限售完為止。

▲康寧餐具海灘假期保溫杯瓶新花色（上）；康寧餐具露營趣保溫杯瓶系列（下）。

為迎接蛇年並慶祝樂扣樂扣林口三井OUTLET二館門市開幕，從1／4至2／2期間，品牌推出五大新春好禮方案，包括25周年限定美型保鮮盒、話題鍋具、秋冬新款門市獨賣保溫杯、舊鍋換新可享65折及加Line立抽好禮等活動，讓消費者除舊佈新。

▲樂扣樂扣「藍莓慕斯耐熱玻璃保鮮盒」限定款。

樂扣樂扣登台25周年「藍莓慕斯耐熱玻璃保鮮盒」限定款，強調使用硼矽酸耐熱玻璃，冷凍-20度C到烤箱、氣炸400度C都適用，推出520ml、640 ml、800 ml、1040 ml、1520 ml五款規格尺寸，售價區間介於 299元至599元，活動期間任選兩款即享買一送一，贈送品項以價低者計。

▲樂扣樂扣「ECO BLUE鍛造陶瓷不沾IH鍋」。

而品牌最新商品「ECO BLUE鍛造陶瓷不沾IH鍋」，鍋身使用100%循環再生鋁製成，搭配韓國KFCC無毒陶瓷不沾塗層、IH底設計，使用更廣泛，推出18cm單柄湯鍋(附蓋)、20cm平煎鍋、28cm平煎鍋及炒鍋、30cm平煎鍋及炒鍋6款鍋型尺寸，售價區間介於849元至1,659元，活動期間雙鍋特惠最低1,999元，折扣也達近7折。