小資族最愛輕奢精品包　MK小折包仙氣滿分、agnès b.毛絨絨兼當暖手寶

▲小資族最愛輕奢精品包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

精品包年年漲，薪水沒起色、荷包扁扁怎麼辦？別擔心，就從輕奢品牌下手，包含：agnès b.、Marc Jacobs、Tory Burch、Michael Kors等，質感好又百搭，且價格從千元到萬元就買得到，無論是小資族、學生黨都可以負擔得起！

agnès b. 毛絨單肩包

冷冷的天氣，不只衣服要保暖，連包包也要穿上毛絨絨新衣，可愛之餘連視覺都暖和了起來，這款全新推出的毛絨單肩包，實在太夢幻了，包身綴滿豐盈毛茸物料，以優雅的b. Logo吊飾為開口扣環，包面兩側內嵌口袋，寒流來時還可以當成暖手寶使用，真的有顏值也有機能。還有兩種顏色，米色高雅、黑色百搭，價格不用萬元，兩色全包很可以！

▲agnès b.毛絨單肩包／6,980元。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs The Medium Tote

Marc Jacobs最受歡迎的托特包換上新裝了，全新設計的星光熠熠系列，為整體造型增添一抹奢華感。黑白配色加上星星圖案設計，非常吸睛，加上托特包型本身就非常好裝又實用，當成通勤包或上課包都沒問題。價格落在萬元初，真的必買。

▲Marc Jacobs The Medium Tote 星光熠熠系列托特包／10,100元。（圖／品牌提供）

Michael Kors Jordi Bag

Michael Kors推出仙氣滿分的玫瑰水晶粉Jordi小折包，連女星楊紫都搶背，價格更是超甜，只要15,000元買到，絕對不讓荷包失血。Jordi小折包源自折紙藝術，可任意變換為梯型或長方形，亦可輕鬆折起收納，展現隨心自在的鬆弛態度。玫瑰水晶粉色包身以獨特印染工藝製成，呈現逼真的丹寧面料紋理，為Jordi Bag增添個性風格，展現可鹽可甜的多樣面貌。

▲Michael Kors 2025新年系列Jordi玫瑰水晶粉丹寧小提包／15,000元。（圖／品牌提供）

Gianni Chiarini Aretha包

來自義大利的Gianni Chiarini，質感好價格也親切，設計風格簡約，實用百搭受到通勤族喜愛。這款Aretha皮革手提包，一樣是好裝實用的包型，採用厚實柔軟的霧面粒紋皮革製作，簡潔的線條感配上金屬光澤，並附可拆式長背帶，為穿搭增添亮點。

▲Gianni Chiarini Aretha皮革手提包／16,800元。（圖／品牌提供）

Tory Burch T Monogram 水桶包

TB也是小資女或精品小白的首選之一，價格質感高貴不貴，兩萬多入手。尤其是非常實用的水桶包型，編織緹花呈現Tory Burch的經典圖案，耐看又時髦。撞色皮革、搭配金屬Logo繩扣可做為束帶固定器，可背可提超方便，而外側則配有方便拿取的小口袋，可容納小物品，細節滿滿！

▲Tory Burch T Monogram 水桶包／23,900元。（圖／品牌提供）

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