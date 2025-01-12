過年遊玩3處賞藝術光影！台版地下水宮殿、東興圳光藝節好看又好逛

文／人物誌

時序來到2025年，年初也將迎來過年長假，相信有不少人己經安排好各式各樣的國內外旅遊行程。而本篇將介紹行之有年的「月津港燈節」、「東興圳光藝節」，若是有到附近遊玩，不妨可將其納入行程中；此外，最近桃園的新興景點大樹林滯洪池「水の秘密基地」也很值得一訪。如果還沒有規劃出遊行程的話，也可以做為參考哦！

▲水の秘密基地。（圖／桃園市政府水務局粉絲專頁）

桃園大樹林滯洪池「水の秘密基地」

土耳其有地下宮殿，日本東京也有「首都圈外郭放水路」，而桃園也有了可媲美的大樹林滯洪池「水の秘密基地」。大樹林滯洪池是為了改善東門溪長期淹水問題所建置，不僅能防洪，還能供景觀遊憩使用。

大樹林滯洪池分為 A、B及C池，而屬於B池的水の秘密基地，由上百根巨型柱體建構而成，高達9米的空間、5座八邊形的自然採光窗，搭配變色LED燈光，創造出夢幻的光影變化，讓人行走間能一感神祕氛圍。

編輯悄悄說：每月15日開放隔月預約，不接受現場報名哦！

│水の秘密基地│

◎桃園市桃園區延平路265號旁

▲東興圳光藝節。（圖／東興圳光藝節官方網站）

東興圳光藝節



以「寫一首詩．給路上的風景」為主題的「東興圳光藝節」，邀請台、日藝術家將新詩轉化為裝置藝術，融入竹北東興圳的獨特自然生態景觀中，有雨、風、光等11件自然意象作品，展現在自然裡遇見藝術的和諧共生永續精神。

此外，也邀請在地小朋友透過立體文字、螢光石、Gobo燈與鏡球、霓虹燈等素材轉化詩句意境，共創融合場域裝置藝術。欣賞之餘，還有現場演唱、市集及周邊商家合作活動可參與，好看又好逛。

│東興圳光藝節│

◎即日起至2／16（日）

◎東興圳公園（新竹縣竹北市文興路及莊敬南路交叉口）

▲2025 月津港燈節。（圖／台南市政府）

2025 月津港燈節



邁入第15年的「月津港燈節」，2025年的策展主題是「光的年輪」，而緊扣此概念的66組聲光藝術作品，象徵回到最初開始的地方，繼續生長、綻放。而為了呈現蓄積15年的能量，還邀請過去曾參與燈節的15組藝術家／團隊，創作了25件作品，希望以藝術裝置與科技媒介的融合之美，在一年之初透過「光」的多樣性，讓每個人都能從中得到力量，持續在一整年中前進。

編輯悄悄說：2025月津港燈節正如火如荼的建置中，想知道更多消息可隨時觀注粉絲專頁

│2025 月津港燈節│

◎1／18（六）至2／16（日）

◎台南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區

延伸閱讀

探訪 3 個經典展覽，開啟藝術想像力：微觀世界奇幻特展、經典圓點幻境，還能一窺吉卜力工作室誕生的祕密



新春參拜 3 寺廟巡禮：迷你版敦煌石窟、唯美東方襌風，再探城市淨土的鏡花水月之美



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。