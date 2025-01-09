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不想當寒冬厚片人！善搭保暖小物很關鍵　超狂130元就入手設計師款

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記者李薇／台北報導　圖／各品牌官網

氣溫持續下探，想要保暖做足，不只是穿得夠，其實像是手套、圍巾或是襪子等小物，如果可以適時搭配，其實穿得稍微薄一些也不會感到冷，以下就分享多款實用好搭的保暖小物，輕鬆度過時髦低溫。

＃DIOR Toile de Jouy法式印花圖騰披巾，售價29,500元

DIOR,Acne Studios,FENDI,MUJI,UNIQLO,LOEWE,JW ANDERSON,保暖,禦寒,小物。（圖／各品牌官網）

冬季最怕穿得太過臃腫，不想要層層堆疊又能保暖，披巾絕對是上班族最實搭的單品，輕薄的樣式使用羊毛、絲綢和棉混紡製成，尤其是台灣天氣忽冷忽熱，像這樣輕盈又具機能的款式，不僅可以縱橫各個季節，143x143公分的大面積，當圍巾、披肩或是小毯子都很好用，當然必不可少的Toile de Jouy絕美印花，錯過不見得再有。

＃Acne Studios Mohair checked scarf圍巾，售價11,900元

DIOR,Acne Studios,FENDI,MUJI,UNIQLO,LOEWE,JW ANDERSON,保暖,禦寒,小物。（圖／各品牌官網）

Acne Studios最近在日潮中很受到歡迎，其馬海毛質感的圍巾更是人手一條的保暖好物，帶點毛絨絨抽絲感的質料，是選用33%羊駝毛、25%羊毛、20%馬海毛製作，不僅暖度超夠，繽紛又年輕的色系更是很多人超愛關鍵，利用淺粉紅或是淺藍色混搭白色、米色或是橘色等，輕鬆在沉悶秋冬打造時髦亮點。

＃FENDI 手套，售價44,800元

DIOR,Acne Studios,FENDI,MUJI,UNIQLO,LOEWE,JW ANDERSON,保暖,禦寒,小物。（圖／各品牌官網）

擔心手套戴起來太過老氣，那一定沒有試過FENDI的新款，超軟萌的粉紫色或是山茶花米白，竟然是用小羊皮以及小羊皮草混搭製作而成，保暖之餘又非常柔軟親膚，重點是獨家設計的扣環與背帶，終於不用擔心手套每次都少一隻，不想戴的時候直接掛在頸部，當作穿搭配件也好時髦。

＃MUJI 不易刺癢羊毛混螺紋針織帽米色，售價590元

DIOR,Acne Studios,FENDI,MUJI,UNIQLO,LOEWE,JW ANDERSON,保暖,禦寒,小物。（圖／各品牌官網）

MUJI以極簡的風格打造出好搭配的日常穿搭，最近更在特價優惠期間，不妨可以來挖挖好物，像是這款針織毛帽總共就推出7個色選可以挑，重點是羊毛材質製作的帽型，在額頭附近使用有機棉製成，改善羊毛容易刺癢的問題，同時又可以保留其保暖效果，每個細節都用心。

＃UNIQLO X JW ANDERSON 襪子，售價130元

DIOR,Acne Studios,FENDI,MUJI,UNIQLO,LOEWE,JW ANDERSON,保暖,禦寒,小物。（圖／各品牌官網）

時尚設計師Jonathan Anderson不僅是LOEWE創意總監，更創立個人品牌JW ANDERSON，這次與UNIQLO攜手合作系列即將於10日登場，其中，顏色多樣又極具設計風格的襪子採用棉料製作，不僅具有消臭功能，難得不以條紋為靈感，打造超可愛的海馬、海鷗圖騰，各推出2色，一雙只要130元，可以說是冬天包色禦寒必備。

關鍵字：

DIOR, Acne Studios, FENDI, MUJI, UNIQLO, LOEWE, JW ANDERSON, 保暖, 禦寒, 小物

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