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酷洛米聯名包款必收！LeSportsac打造緞帶吊飾、繽紛印花可愛破表

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記者鮑璿安／台北報導

美國輕量配件包包品牌LeSportsac 邁入半世紀，這次帶來了可愛尺度破表的My Melody 美樂蒂與 Kuromi 酷洛米聯名系列，為超人氣人物打造少女心包款，花卉印花以及紫戀黑色調款式都是必收！

▲▼ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

此次推出的 LeSportsac x My Melody Kuromi 系列完全洋溢夢幻氛圍，分別推出了可愛的全版印花以及內襯印花設計款式，運用水彩風格呈現出美樂蒂與酷洛米在花園遊玩的可愛意向，在繽紛的花卉圖騰裝飾下，灰色與粉色飾邊帶來辨識度，無論是束口水桶包、奢華斜背包都實用度滿滿。

▲▼ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ LeSportsac x My Melody Kuromi 系列 。（圖／品牌提供）

而紫戀黑色調則相對低調，採用淡紫色拉鏈細節，內襯則帶有趣味十足的全版印花，而且這系列的每款包都附有一個可拆卸的緞帶吊飾，並在內襯裡印有特殊字樣呼應品牌秋冬概念 「My Melody」 、「Kuromi」與愛心圖樣，少女心破表。另外也有一系列小配件，像是長形化妝包、手提袋組合提供大家選擇。

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲PEDRO微風信義店全新店裝以中性色調搭配霧面地磚，不鏽鋼金屬與木質細節構築出簡潔沉靜的氛圍。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲Demi系列麂皮包3,990元；Jatte銀色單肩包3,290元；ICON皮革厚底樂福鞋3,690元；台灣限定絎縫托特包3,290元。（圖／品牌提供）

同時，PEDRO微風信義店全新登場，特別推薦的包款像是Demi系列，呼應PEDRO一貫低調極簡的設計語言，柔和皮質結合水桶包、托特包等廓形，呈現各種風格。若是在年末派對季缺少一顆亮眼包款，Jatte單肩包採用亮面金屬質感流露Y2K特質；Stella迷你手拿包採用方盒結構，硬挺的外殼飾以超大蝴蝶結與銀色鏈條提帶，散發璀璨奪目的光澤感。

關鍵字：

LeSportsac, MyMelody, Kuromi, 包款, 聯名

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