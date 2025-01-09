明星髮廊在信義區出沒！預約就能免費做造型　再拿頂奢髮油回家用

記者李薇／台北報導、攝影

想在過年前擁有好狀態，彩妝養護單品要先備好，近期就有不少好物，甚至舉辦快閃店，比起直接購買，不僅可以輕鬆試用，還可以參加有趣的活動、拿免費小禮與咖啡，當然要朝聖。

＃KÉRASTASE巴黎卡詩奢光大宅







專業髮品巴黎卡詩以頂級沙龍為女性提供奢華養護，登台多年終於在2025年開設首間快閃店，將巴黎大街小店搬到信義區香緹大道，不僅有超可愛明信片小報攤，還有鎏光小金油櫥窗，只要現場加入官方Line好友，或於個人社群平台發布活動資訊並標註專屬Tag，就可以免費體驗頭皮秀髮檢測儀、玩360度奢光環繞攝影棚，再帶走法式奢光體驗禮：法式瑪德蓮以及奢光小金油4ml，搶先預約還可以體驗明星髮廊斐瑟的1對1專屬法式奢光造型服務。

＃資生堂SHIESEIDO PLAYDATE快閃店

以日韓爆賣的「超聚光粉底」超聚光活膚粉底精華為主打，將最潮流的水光肌帶進潮流據點中山商圈，攜手%ARABICA中山旗艦店，首度開放2樓空間，讓粉絲可以搶先試妝，甚至還可以搶先喝限定「#220聚光拿鐵」，明亮酸甜果香宛如肌膚散發的細緻光芒，另外，若是在街道遇到拿著「精華裹妝科技」粉底氣球的神秘男子，快點拍下他的身影並且PO到THREADS上,輸入Hashtag #超聚光粉底，就有機會拿到正品乙支。